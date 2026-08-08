Lalín activa el sitio web «Concello Starlight» para promover la divulgación científica y el astroturismo

El Concello de Lalín pone en marcha la página web Lalín Concello Starlight, Destino Turístico, una plataforma específica destinada a proyectar la visibilidad del proyecto Lalín Starlight y a consolidar la cabecera comarcal dezana como un destino de referencia en turismo astronómico, toda vez que ya obtuvo la certificación oficial Starlight en abril de 2023.

Este distintivo fue el resultado de un intenso trabajo científico y técnico que coordinó el profesor Ángel Docobo, en colaboración con el equipo del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, CITMAga, y el Concello de Lalín. La catalogación como Destino Turístico Starlight acredita la calidad del cielo nocturno en determinadas zonas del municipio y, sobre todo, el compromiso del Concello con la divulgación científica, la protección frente a la contaminación lumínica y el desarrollo de un turismo cultural y sostenible vinculado a la astronomía. Lalín es el quinto Destino Turístico Starlight, junto a las áreas de Muras, Trevinca, Costa da Morte y el Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Una observación astronómica en el Museo Municipal de Lalín. / Cedida

La web se estructura en estos apartados: inicio, destino turístico, starlight, museo, Rodelas, ruta y actualidad, en la que se recogen las noticias y actividades vinculadas al proyecto. Cabe recordar que dentro del apartado de actualidad figura toda la programación del eclipse total de Sol de este miércoles, 12 de agosto. El Concello, con la colaboración de la Xunta y la Deputación y en coordinación con el municipio de Ribadeo, ofrecerá desde las 18.00 horas hasta la una de la madrugada un visionado de este fenómeno acompañado por música, explicaciones arqueológicas y gastronomía en el Altar do Sol. El eclipse total de Sol volverá a repetirse en Galicia el 17 de noviembre del año 2180.

Lalín, cuna de la astronomía moderna

Por otra parte, esta web incorpora una amplia contextualizacion histórica que sitúa a Lalín como uno de los lugares clave de la astronomía gallega, ya que en él Ramón Aller Ulloa comenzó, a inicios del siglo XX, una intensa actividad científica con observaciones pioneras de estrellas dobles, cálculos orbitales y estudios publicados en revistas europeas de referencia.

Este legado de Aller Ulloa permanece vivo gracias al trabajo del Concello de la mano de José Ángel Docobo, catedrático de Astronomía y Astrofísica por la Universidade de Santiago de Compostela. Docobo es especialista internacional en estrellas dobles y es el director cienfífico de Lalín Starlight desde 2024. Docobo, por otra parte, diseñó el Roteiro do Matemático Rodríguez, dedicado a José Rodríguez González, conocido como "o Matemático de Bermés". El recorrido completó su señalización semanas atrás y combina divulgación científica accesible, interpretación histórica y observación astronómica.

La web Lalín Concello Starlight cuenta con financiación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Deza-Tabeirós Terra de Montes, dentro del programa Os Camiños por Dentro que, a su vez, están vinculados a los fondos europeos Next Generation. Colabora, también, la Diputación de Pontevedra.

Miradores desde Rodeiro

Por último, el concello vecino de Rodeiro habilita dos puntos para contemplar el eclipse solar. Son los miradores Val de Camba y Espasante. En Rodeiro, la oscuridad será total durante 13 segundos, según indica la web de la Xunta de Galicia. Además, este Concello organiza una acampada juvenil (para adolescentes de 9 a 14 años) en el Monte Suíme, del 12 al 14.