Hacienda subastará cuatro lotes de fincas rústicas en A Estrada

La Delegación de Economía y Hacienda ha convocado la subasta de cuatro lotes de fincas rústicas situadas en la zona de concentración parcelaria de Monte Val do Vea, en A Estrada. La venta, acordada por la Dirección General del Patrimonio del Estado, incluye tres lotes en primera subasta y un cuarto en segunda, con precios de salida que oscilan entre los 450 y los 3.340 euros. El procedimiento se desarrollará de forma presencial mediante la presentación de ofertas en sobre cerrado.

Las parcelas se encuentran en los lugares de Barazás, Outeiriño, Montiño, Granxa y Souto Rebolo, con superficies que van desde los 385 hasta los 7.028 metros cuadrados. El lote de mayor importe reúne dos fincas y parte con un tipo mínimo de licitación de 3.340 euros.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado. El plazo finalizará el 24 de agosto para la documentación registrada fuera de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra, mientras que las entregadas en sus oficinas podrán formalizarse hasta el día anterior a la celebración de la puja.

La subasta presencial tendrá lugar el 14 de septiembre, a las 12.15 horas, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra. Los interesados deberán ajustarse a las condiciones recogidas en el pliego que regula el procedimiento y aportar la documentación exigida para participar.