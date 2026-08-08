El Folk de Raíz de Callobre regresa en septiembr

La XXV edición del Folk de Raíz de Callobre ya tiene nueva fecha tras el aplazamiento provocado por la lluvia y las tormentas del pasado mes de julio. El festival se celebrará finalmente el viernes 11 de septiembre, manteniendo su apuesta por la música tradicional y las actividades para todos los públicos, aunque con algunos cambios en la programación inicialmente prevista.

El principal relevo en el cartel será la incorporación de Cé Orquestra Pantasma, que sustituirá a Tanto Nos Ten por incompatibilidad de agenda. Se mantienen, sin embargo, las actuaciones de Meninos do Pandeiro, De Ninghures y Leirabuxo, previstas a partir de las 22.00 horas.

La programación comenzará a las 19.30 horas con los juegos tradicionales de Sororas y continuará a las 20.30 con un taller de baile impartido por Hadrián García. Como en anteriores ediciones, el recinto contará con pulpería, servicio de bocadillos, barra y aparcamiento. La organización confía en que el cambio de fecha permita celebrar, por fin, un festival que este año estuvo marcado por las inclemencias meteorológicas antes incluso de comenzar.