Reprogramación
El Folk de Raíz de Callobre regresa en septiembr
La cita de Callobre se celebrará el 11 de septiembre con un cartel parcialmente renovado
La XXV edición del Folk de Raíz de Callobre ya tiene nueva fecha tras el aplazamiento provocado por la lluvia y las tormentas del pasado mes de julio. El festival se celebrará finalmente el viernes 11 de septiembre, manteniendo su apuesta por la música tradicional y las actividades para todos los públicos, aunque con algunos cambios en la programación inicialmente prevista.
El principal relevo en el cartel será la incorporación de Cé Orquestra Pantasma, que sustituirá a Tanto Nos Ten por incompatibilidad de agenda. Se mantienen, sin embargo, las actuaciones de Meninos do Pandeiro, De Ninghures y Leirabuxo, previstas a partir de las 22.00 horas.
La programación comenzará a las 19.30 horas con los juegos tradicionales de Sororas y continuará a las 20.30 con un taller de baile impartido por Hadrián García. Como en anteriores ediciones, el recinto contará con pulpería, servicio de bocadillos, barra y aparcamiento. La organización confía en que el cambio de fecha permita celebrar, por fin, un festival que este año estuvo marcado por las inclemencias meteorológicas antes incluso de comenzar.
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