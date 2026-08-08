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Finaliza la reforma de la grada y del cierre del estadio Manuel Regueiro

La obra, a la que solo le quedan los últimos detalles, acabó a tiempo para la pretemporada

La nueva grada, de mayor tamaño que la que había hasta ahora. | L.D.

La nueva grada, de mayor tamaño que la que había hasta ahora. | L.D.

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Lois Docampo

A Estrada

El estadio Manuel Regueiro ya está listo para su reinauguración después de las obras de reforma que se llevaron a cabo en los últimos meses en uno de los recintos deportivos del Concello de A Estrada más utilizado. Estos trabajos tenían dos objetivos principales. Por un lado crear una grada de mayores dimensiones, más cómoda y protegida que la que se instaló hace años. Por otro, cambiar el deteriorado cierre perimetral en alambre.

Nuevo cierre perimetral que sustituye a enrejado anterior. | L.D.

Nuevo cierre perimetral que sustituye a enrejado anterior. | L.D.

En el primer caso, las obras dejaron una grada que va de torreta a torreta, mucho más grande y con una cubierta ampliada. En total, 42 metros con capacidad para unas 350 personas. En cuando al cierre se ha creado uno que impide la visibilidad desde fuera del recinto y que deja más protegido el terreno de juego. A mayores se han remodelado los baños, creando uno adaptado para personas con movilidad reducida. Además, se realizaron mejoras en fontanería y electricidad. El presupuesto es de unos 300.000 euros.

La mejor noticia para el Concello de A Estrada es que estos trabajos se realizaron en tiempo para llegar al comienzo de la pretemporada de los diferentesequipos que usan este campo para entrenar y jugar. A estas alturas ya solo quedan detalles como el cambio de banquillos –ahora con techo de chapa– al otro lado del campo para mejorar la visibilidad, y crear una ventana de taquilla a las puertas del estadio, una petición de los clubes.

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La vieja grada está pendiente de colocarse en el campo de Nogueira, en Vea.

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