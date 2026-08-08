Caza
La Diputación destina más de 27.000 euros a colectivos cinegéticos de la comarca
Las ayudas llegarán a entidades de nueve municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes
La Diputación de Pontevedra repartirá más de 27.000 euros entre sociedades de caza y asociaciones de cazadores de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes dentro de una nueva línea de ayudas destinada a la conservación y mantenimiento del medio natural. Los fondos beneficiarán a entidades de Agolada, Cerdedo Cotobade, Dozón, A Estrada, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.
Estas subvenciones forman parte de un programa provincial dotado con 120.000 euros, que llegará a 67 colectivos de 48 municipios pontevedreses. Las ayudas permitirán financiar actuaciones de mejora de hábitats, como desbroces, siembras y podas, además de la adquisición de semillas y otros materiales autorizados para favorecer la conservación del entorno y de las especies silvestres.
El presidente provincial, Luis López, destacó que la protección del medio natural constituye una prioridad para la institución y subrayó el papel que desempeñan los colectivos cinegéticos en la gestión sostenible del territorio. Según indicó, estas entidades colaboran en la mejora de los hábitats, el seguimiento de la fauna silvestre y la vigilancia ambiental, especialmente en una época especialmente sensible para los montes como el verano.
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