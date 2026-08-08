Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Microplásticos desde MorrazoControl Viajeros de ItaliaConcierto Abraham MateoÉrguete vs OubiñaEclipse total de SolO MarisquiñoGalería Histórica
instagramlinkedin

Caza

La Diputación destina más de 27.000 euros a colectivos cinegéticos de la comarca

Las ayudas llegarán a entidades de nueve municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes

Cazadores con sus perros en San Xurxo de Vea, A Estrada.

Cazadores con sus perros en San Xurxo de Vea, A Estrada. / BERNABE / CRIS M.V. / VIGO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran Campos

A Estrada

La Diputación de Pontevedra repartirá más de 27.000 euros entre sociedades de caza y asociaciones de cazadores de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes dentro de una nueva línea de ayudas destinada a la conservación y mantenimiento del medio natural. Los fondos beneficiarán a entidades de Agolada, Cerdedo Cotobade, Dozón, A Estrada, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Estas subvenciones forman parte de un programa provincial dotado con 120.000 euros, que llegará a 67 colectivos de 48 municipios pontevedreses. Las ayudas permitirán financiar actuaciones de mejora de hábitats, como desbroces, siembras y podas, además de la adquisición de semillas y otros materiales autorizados para favorecer la conservación del entorno y de las especies silvestres.

Noticias relacionadas y más

El presidente provincial, Luis López, destacó que la protección del medio natural constituye una prioridad para la institución y subrayó el papel que desempeñan los colectivos cinegéticos en la gestión sostenible del territorio. Según indicó, estas entidades colaboran en la mejora de los hábitats, el seguimiento de la fauna silvestre y la vigilancia ambiental, especialmente en una época especialmente sensible para los montes como el verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
  2. La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
  3. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  4. Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
  5. La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
  6. ¿Cómo se verá el eclipse de sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
  7. Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
  8. Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Santi Fuentes: «En tres anos os chineses xa están importando os mellores cabalos árabes»

Finaliza la reforma de la grada y del cierre del estadio Manuel Regueiro

3.500 bocados para homenajear a San Lorenzo

Música de Los Suaves y consumición gratis para incentivar las compras

Olalla Garra abre su muestra«Universos» en el Café de Mili

Lamazares reclama la aprobación de 500.000 euros para el vial a Oseira

Lamazares reclama la aprobación de 500.000 euros para el vial a Oseira
Tracking Pixel Contents