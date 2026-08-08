La Diputación da luz verde a dos proyectos en A Estrada y Cotobade

El pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó por unanimidad la reformulación de dos actuaciones financiadas con cargo al Plan Provincia Extraordinaria 2025 (Plan Extra) que afectan a los municipios de Cerdedo Cotobade y A Estrada. Los acuerdos permiten adaptar los proyectos técnicos antes de continuar su tramitación administrativa.

En el caso de Cerdedo Cotobade, el pleno dio el visto bueno al proyecto técnico reformulado de la actuación prevista en el área recreativa de A Chan. El acuerdo afecta a una de las inversiones incluidas en el Plan Extra 2025, que deberá ejecutarse conforme a la nueva documentación técnica presentada por el Concello.

En A Estrada, la Diputación aprobó también la reformulación del proyecto para la recuperación del entorno de la playa fluvial del río Liñares y la reforma de la edificación existente destinada a uso público. Además del visto bueno al nuevo proyecto, el pleno acordó modificar el acuerdo de concesión de la subvención aprobado el pasado 27 de marzo de 2026, adaptándolo a la nueva propuesta presentada por el Concello. Ambos expedientes salieron adelante por unanimidad de todos los grupos políticos.