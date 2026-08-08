Tráfico
El cruce entre Avenida do Parque, Santa Olaia y Castros de Toriz en Silleda permanecerá cortado hasta el martes
Las restricciones de estacionamiento en la calle Tralaseiras se prorrogan de forma paralela para facilitar los desvíos
Redacción
El Concello de Silleda informa de que, por recomendaciones del personal técnico responsable de las obras, el cruce entre la Avenida do Parque, Santa Olaia y Castros de Toriz permanecerá cerrado al tráfico hasta la noche del martes 11.
Los trabajos de colocación de la piedra en es punto están ya terminados, pero los técnicos aconsejan evitar la circulación de vehículos durante estos días para garantizar el correcto asentamiento del pavimento.
Como consecuencia de este cierre, se mantendrá también vigentes hasta el martes la prohibición de estacionamiento en la calle Tralaseiras, necesaria para facilitar los servicios de tráfico.
La previsión es que la circulación por el cruce pueda reabrirse con normalidad a lo largo de la jornada del miércoles 12 de agosto.
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