El Concello de Silleda constata el resultado de las obras de mejora realizadas en centros sociales

El Concello de Silleda realizó este viernes una visita a los centros sociales de Piñeiro, Lamela, Curro, en la parroquia de Cira, y Moalde para comprobar el resultado de las obras de mejora ejecutadas en los últimos meses es estos cuatro equipamientos municipales.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Cultura, Mónica González, recorrieron los cuatro locales acompañadas por la directora de obra y por representantes de la empresa adjudicataria, Taboada y Ramos, revisando las distintas intervenciones realizadas en cada uno de los inmuebles.

La actuación fue adjudicada por un importe de más de 54.000 euros con financiación a través del Plan Máis Provincia de la Diputación, y permitió atender diferentes necesidades de conservación, accesibilidad y funcionalidad detectadas en estos centros sociales.

Las intervenciones se adaptaron a las características y necesidades de cada edificio. En el centro social de Piñeiro se actuó en la cubierta, se realizó el pintado de la cocina y se renovaron las carpinterías exteriores. En Lamela, los trabajos incluyeron la reorganización de la zona de los aseos para mejorar la accesibilidad, así como distintas actuaciones en la cocina, entre ellas el pintado de un falso techo y la dotación de mobiliario.

En el centro social de Curro, en la parroquia de Cira, las obras se centraron fundamentalmente en la mejora de la cubierta y en la reparación de la valla de la parcela, mientras que en Moalde se llevaron a cabo tareas de conservación de las fachadas, revisión de la cubierta y mejora de los acabados del inmueble, además de la limpieza exterior del edificio.

La alcaldese destacó durante la visita que «con estas actuación seguimos avanzando na conservación dunha rede de centros sociais que ten unha enorme importancia para a vida das nosas parroquias».

Paula Fernández Pena incidió en que «non se trata únicamente de manter edificios, senón de coidar os espazos nos que se reúne a veciñanza, se celebran actividades e se mantén viva a dinámica social e cultural do rural».

«Cada centro presenta necesidades diferentes e por iso intentamos actuar de maneira específica, atendendo tamén ás demandas que nos trasladan as propias asociacións e a veciñanza», explicó la regidora, que puso en valor el resultado de las obras realizadas.

Desde el gobierno municipal recuerdan que Silleda cuenta con una amplia red de centros sociales distribuidos por el rural y que en los últimos años se vienen promoviendo actuaciones de conservación y mejora en los distintos inmuebles.

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«Queremos que estos espazos continúen sendo lugares útiles, cómodos e accesibles para a veciñanza e, para iso, é imprescindible ir acometendo de forma progresiva as melloras que precisan», concluyó Paula Fernández Pena. n