Incendios
Arden más de 40 hectáreas en dos fuegos en Carboentes y Arnego
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REDACCIÓN
Rodeiro
El municipio de Rodeiro registró este sábado dos incendios que continúan activos según el parte de Medio Rural remitido a las 20.00 horas. El de Arnego comenzó a las 15.59 horas y afectó a más de 20 hectáreas. En su control trabajaron 8 agentes, 12 brigadas, 7 motobombas, una pala, 4 helicópteros y 2 aviones. También son, por el momento, más de 20 hectáreas el terreno afectado por el fuego forestal en Carboentes. En este caso, la Consellería de Medio Rural desplazó a la zona 2 técnicos, 7 agentes, 7 brigadas, 6 motobombas, una pala, 3 helicópteros y 4 aviones. Cabe recordar que el año pasado se registraron dos incendios de grandes dimensiones en Dozón y O Sexo, en Agolada.
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