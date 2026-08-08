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Traída de agua

Las acometidas del Umia comenzarán el lunes para abastecer a Tabeirós y Nigoi

Las obras permitirán conectar unas 200 viviendas a la red pública de abastecimiento municipal

Vista a la ETAP de Penerada en marzo.

Vista a la ETAP de Penerada en marzo. / cedida

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Fran Campos

A Estrada

Las obras de las acometidas que conectarán alrededor de 200 viviendas de Tabeirós y Nigoi a la traída del Umia comenzarán el próximo lunes. Tras la finalización de la red troncal, ambas parroquias serán las primeras del rural estradense en incorporarse al sistema de abastecimiento que suministra agua al casco urbano desde 2011.

Los trabajos permitirán ejecutar la ramificación desde la conducción principal hasta las propiedades particulares, una actuación que completa la inversión de más de 800.000 euros destinada a construir la red troncal. El Concello optó por un sistema de prorrateo con el objetivo de que todos los usuarios asumieran el mismo coste de las acometidas, tras elaborar previamente un estudio de demanda en colaboración con los alcaldes de barrio y los técnicos municipales.

La actuación prevé ejecutar unas 130 conexiones en Tabeirós y cerca de 70 en Nigoi durante un plazo aproximado de tres meses. Finalizados los trabajos, el Concello asfaltará las vías afectadas y prevé poner el servicio en marcha en otoño.

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Alta

Para disponer de agua, los vecinos deberán instalar un contador y tramitar el alta en el ORAL, presentando una fotografía del equipo y el DNI del titular. El Concello también realizará inspecciones para comprobar que todas las conexiones cuentan con la correspondiente alta en el padrón fiscal.

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