3.500 bocados para homenajear a San Lorenzo

En las calles de la parroquia lalinense de Vilatuxe ya se respira un ambiente festivo. Desde este domingo 9 hasta el martes 11 de agosto, la localidad celebra sus tradicionales Fiestas en honor a San Lorenzo. Un año más, la comisión organizadora, integrada por Gabriel González, María Iglesias, Francisco Dobarro y César Montoto, ha logrado volcar al vecindario para sacar adelante un cartel repleto de música, devoción y, sobre todo, gastronomía.

Uno de los grandes atractivos de este año es, sin duda, la Fiesta del Pincho, que se celebra el domingo y con la que dan comienzo los festejos. Una cita que tiene lugar por segundo año consecutivo, tras su recuperación. Fundada originalmente en 1995 y celebrada hasta 2002, la comisión decidió rescatarla el año pasado coincidiendo con su trigésimo aniversario.

La respuesta popular ante este acontecimiento ha superado todas las expectativas. Si en la edición pasada reunieron a unas 300 personas, este año la demanda ha obligado a cerrar las inscripciones al completar el aforo disponible que se sitúa en torno a las 500 personas.

«Nos siguen llamando para pedir entradas, pero decidimos cerrar ya. La verdad es que no contábamos con tanta afluencia. Para el año que viene mejoraremos las instalaciones con vistas a que vaya creciendo esta fiesta», explica César Montoto, miembro de la comisión organizadora.

Por un precio de 10 euros, los asistentes tienen garantizado un menú completo compuesto por siete variedades de pincho, cuatro clásicos que se mantienen y tres novedades sorpresa, bebida, postre y café. Una variada degustación que se llevará a cabo en el campo de la fiesta, situado en las inmediaciones del auditorio y el centro social.

«Vamos a manejar cantidades estratosféricas de comida. Porque el número aproximado de pinchos que vamos a ofrecer sería el resultado de multiplicar los 500 asistentes por los 7 pinchos, que son unos 3.500, pero a eso hay que sumar los postres, que también hay 3 diferentes», detalla Montoto.

Los pinchos, tanto fríos como calientes, son elaborados de forma totalmente casera por la propia organización, que además cuente con un grupo de voluntarios que colabora intensamente durante la jornada.

Además de la cita gastronómica, el programa festivo combina la devoción a San Lorenzo con actuaciones musicales para todos los gustos y edades. El propio domingo 9, además de la degustación de pinchos a partir de las 21.00 horas habrá verbena con las charangas BB+ y Era Visto. El lunes, propio día de San Lorenzo, a las 10.00 horas tendrá lugar la misa solemne, y a las 13.00 horas se celebrará una sesión vermú amenizada por la Banda de Música de Vilatuxe. Por la noche, la verbena correrá a cargo de los grupos Fusión y Eureka. El cierre de estas fiestas llegará el martes 11 con la misa solemne a las 13.00 horas, el vermú acompañado por el grupo de gaitas Os Trasnos de Doade, y por la noche, la última verbena estará protagonizada por la orquesta Charlestón y la discoteca móvil Coco Music con DJ Cassanova.

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Sin duda, el éxito de estas fiestas no sería posible sin el esfuerzo conjunto de sus vecinos. Desde la organización insisten en agradecer el apoyo recibido. «Tenemos bastante ayuda gracias a la colaboración vecinal y la de un grupo de personas que ese mismo día nos echan una mano con la elaboración de comida», destaca Montoto.