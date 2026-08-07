Programa Concilia
Silleda organiza actividades educativas y lúdicas el martes
Redacción
Los participantes en el campamento Concilia Silleda gozarán este martes 11 de una nueva jornada de actividades lúdicas y educativas que se desarrollará en las sedes de Silleda y A Bandeira.
En A Bandeira tendrá lugar la actividad Xogueteando: un lecer diferente!, dirigida a niños y niñas de entre 3 y 6 años. El taller se celebrará de 10.00 a 11.00 horas y permitirá aprender mediante juegos colaborativos que existen diferentes maneras de aprovechar el tiempo de ocio.
Por otra banda, en Silleda se desarrollará la actividad A xincana do consumo responsable, destinada a niños de entre 7 y 12 años. Debido al número de participantes, se organizarán dos grupos, que realizarán la actividad de 11.30 a 12.30 horas y de 12.30 a 13.30 horas. A través de una yincana, los niños y niñas trabajarán cuestiones relacionadas con el consumo responsable, sostenible y consciente, al tiempo que conocerán sus derechos como personas consumidoras y usuarias.
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