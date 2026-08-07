La santa que predica en la red

Una investigación histórica fue la encargada de reavivar el interés por la figura de Paterna Gundesíndez, una infanta del Reino Astur-Leonés del siglo X cuya memoria permaneció viva durante siglos en la parroquia de San Xulián de Arnois, en A Estrada. El hallazgo de un sepulcro medieval oculto bajo un aparente altar de su iglesia ha impulsado un proceso de revisión documental que busca confirmar oficialmente un culto popular mantenido desde la Edad Media. Ahora, en pleno proceso de beatificación por parte del Vaticano, la Santa Paterna se ha hecho viral, o al menos eso pretende con la puesta en marcha de su propia página web.

https://santapaterna.com/ es el nombre de una web en la que se puede encontrar la historia de esta santa popular. «Se trata de un tipo de causa denominada de confirmación del culto o de culto inmemorial o equipolente, pues es una persona a la que se le ha tributado culto público como santa desde el siglo X, mucho antes de los Decretos del Papa Urbano VIII, por lo que se mantiene el culto existente, y ahora se pide a Roma que lo regularice canónicamente», explican en la propia web.

Además, también se puede encender una vela, leer el pasaje del día del evangelio o ver los horarios de las celebraciones, entre otras cuestiones relacionadas con la Santa Paterna, y todo con carácter participativo. En este sentido cuentan por ejemplo con un apartado en el que todos los fieles que lo deseen pueden ofrecer testimonio de manera anónima de las gracias de la santa. La mayor parte de estas historias hablan de enfermedades que sufrían los testigos o familiares directos, que se curaban o mejoraban de manera inesperada después de ser ofrecidos a la Santa Paterna. En otros casos la santa habría ayudado a sacar oposiciones o exámenes complicados.

En otros testimonios la Santa Paterna habría sido clave para que una persona dejase de fumar sin problema después de muchos años. También se apunta a mejorías en cuestiones como el reuma. Igualmente se relata en varias ocasiones que la gente se llevaba tierra de Santa Paterna a los enfermos. Se la ponían en una bolsita debajo de la almohada y muchos mejoraban. Después, devolvían esa tierra a su lugar. La santa incluso habría mediado en ocasiones para dar una muerte plácida y sin dolor a personas que llevaban tiempo padeciendo grandes dolores.

Ante estos testimonios, muchos de estos fieles admiten que siguen visitando a la virgen de manera regular para agradecerle su ayuda.

Su historia

El descubrimiento del sepulcro se produjo en el curso 2022-2023, cuando una inspección del templo reveló que el supuesto altar era en realidad una tumba excavada en piedra. Sus características, entre ellas unas aberturas selladas con madera utilizadas para permitir el contacto de los fieles con las reliquias o la tierra del sepulcro, coinciden con otros enterramientos de personajes venerados del noroeste peninsular.

La investigación vincula este sepulcro con Paterna Gundesíndez, miembro de la alta nobleza gallega, esposa del conde Hermenegildo Aloitez y cofundadora del monasterio de Sobrado dos Monxes en el año 952. Según la documentación, tras la fundación del cenobio, Paterna habría impulsado un monasterio femenino en Arnois, donde pasó los últimos años de su vida como abadesa.

Las fuentes históricas y la tradición oral la recuerdan como «madre de obispos y abadesa». Entre sus hijos destaca Sisnando II, arzobispo de Santiago, conocido por reforzar las defensas de Compostela frente a las incursiones vikingas. La investigación también sostiene que Paterna ejerció como mentora de San Pedro de Mezonzo, posteriormente arzobispo y autor de la tradición que atribuye a este la composición de la Salve Regina.

La devoción popular hacia Paterna perduró durante siglos mediante prácticas como la extracción de tierra de su sepulcro, considerada milagrosa, la veneración de una fuente asociada a supuestas apariciones y la existencia documentada de una cofradía dedicada a su culto.

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En 2023, la Archidiócesis de Santiago de Compostela inició un proceso canónico para estudiar el reconocimiento oficial del culto a Paterna Gundesíndez. De prosperar, su nombre podría incorporarse al calendario litúrgico, culminando un proceso que aspira a recuperar la memoria histórica y religiosa de una de las figuras femeninas más relevantes del medievo galaico.