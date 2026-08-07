Ritmo y tambores en A Carixa con la sesión de batucada Merza Street

La parroquia cruceña de Merza acogió este miércoles una sesión de batucada Merza Street, celebrada en el entorno de A Carixa dentro de la programación del Festival Internacional de Percusión.

El certamen musical cerrará su edición este sábado 8 con la actuación estelar del grupo Iberia Mariban Ensemble, que ofrecerá su concierto a las 20:00 horas para poner el broche de oro al festival. Previamente, la formación continuará su gira actuando este viernes en Chantada y el domingo en la localidad leonesa de Ponferrada.