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Festival Internacional de Percusión

Ritmo y tambores en A Carixa con la sesión de batucada Merza Street

Batucada en el Festival Internacional de Percusión de Merza.

Batucada en el Festival Internacional de Percusión de Merza. / M. S.

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Redacción

Vila de Cruces

La parroquia cruceña de Merza acogió este miércoles una sesión de batucada Merza Street, celebrada en el entorno de A Carixa dentro de la programación del Festival Internacional de Percusión.

El certamen musical cerrará su edición este sábado 8 con la actuación estelar del grupo Iberia Mariban Ensemble, que ofrecerá su concierto a las 20:00 horas para poner el broche de oro al festival. Previamente, la formación continuará su gira actuando este viernes en Chantada y el domingo en la localidad leonesa de Ponferrada.

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