La publicación que devuelve la banda sonora a la comarca de Deza

La historia de la comarca de Deza no se entiende sin sus notas musicales, pero tampoco sin el esfuerzo de quienes caminaban kilómetros con el instrumento al hombro. Tras una vida dedicada al arte de la peluquería, Amador Areán Lalín ha decidido dedicar su tiempo como jubilado para firmar un libro sobre las 18 bandas históricas de la zona, editado por el Conservatorio de Lalín y que cuenta con la colaboración de Antonio Vidal Neira.

El origen de esta aventura tiene raíces profundas que se remontan a su infancia. «Ya desde pequeño, como mi padre era músico en Donramiro, venían muchos músicos a mi casa a aprender solfeo con él. Y ya empecé con él», relata Areán.

Aquel germen musical viajó con él a Vigo, donde combinó su formación profesional con los escenarios. «Me fui para Vigo, ya sabiendo música y habiendo tocado algo en la Banda de Lalín, y allí estuve haciendo cursos de peluquería. El dueño de la peluquería tenía la orquesta Radio de Vigo, y así ya se juntaron las dos cosas, la peluquería y la música», revela el lalinense.

De regreso a su municipio natal, en 1969, abrió su salón y continuó estrechamente ligado al tejido cultural local. Fue uno de los impulsores de la formación moderna junto a figuras como José Meijide o Manolo Gómez, entre otros nombres. «De aquella estábamos en contacto con el conservatorio de A Coruña y nos mandaban profesores que pagábamos nosotros. Después fue cuando comenzó el conservatorio, hace aproximadamente 35 años».

Su pasión por la música le ha llevado ahora a aceptar el encargo de dar forma a este libro, que llegó de la mano de sus allegados Manolo Gómez y Julio López, conscientes de la urgencia de preservar el pasado. «Me lo pidieron esos amigos porque aquí no hay nada escrito de eso, y es muy triste, porque si nos morimos nosotros no queda nada recogido", explica Areán con sinceridad.

Para lograrlo, la labor de investigación ha sido exhaustiva, buceando en contratos antiguos de la Xunta y en los fondos del conservatorio. «Estuve buscando datos, información que solicité a la Xunta sobre los contratos que se hicieron de aquella y también datos del conservatorio. Conseguimos sacar información de todo, porque están allí los archivos, pero nadie se preocupó por ellos», reconoce el autor.

El libro, respaldado por el Conservatorio de Lalín y enriquecido con la mirada de Antonio Vidal Neira, supone un reconocimiento a su labor desinteresada. «Significa mucho para mí, porque es un honor muy grande que depositaran una confianza tan grande en una persona anónima y que hace esto sin ningún ánimo de lucro». La familia, por supuesto, sigue siendo el motor de este sentimiento. «Todos en mi familia eran músicos, mi padre, mis tíos, primos… nos juntábamos a veces catorce músicos y hacíamos una fiesta nosotros solos. Entonces las raíces musicales son ya muy grandes».

A lo largo de su investigación sobre las 18 bandas que han existido en la comarca, desde la más veterana en Noceda hasta la más joven en Lalín, Areán se ha topado con estampas de una dureza extraordinaria que reflejan el verdadero valor de aquellos pioneros: «La cosa más sorprendente ha sido comprobar los tramos que tenían que realizar los músicos andando para tocar de un sitio a otro», recuerda emocionado. «Venían los músicos desde O Carballiño hasta Lalín para dirigir la banda de A Xesta y de Bendoiro al mismo tiempo, por ejemplo. La vida de los músicos por aquel entonces era muy triste, tenían que ir caminando con los instrumentos y los atriles al hombro, era muy duro. Y los músicos tienen mucho mérito por ello», destaca Amador Areán.

Hoy en día, el panorama es bien distinto, y el autor de este libro, que ya tiene prácticamente concluido, contempla con orgullo el salto generacional y profesional de la música en la comarca, que actualmente cuenta con nueve bandas activas: Ponte Ledesma, Merza, Agolada, Vilatuxe, Prado, Muimenta, Lalín, Silleda y A Bandeira. «Hoy en día podemos estar orgullosos de bandas, conservatorio, nivel de la música y de la dedicación exclusiva con buenos sueldos y puestos. Hay músicos de Lalín que están destacando mucho, por ejemplo», concluye.

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Con este libro, Amador Areán no solo archiva partituras y fechas, sino que devuelve a la comarca de Deza la dignidad de su propia banda sonora.