Una petición de civismo para frenar a los ladrones de plantas

En los últimos años el Concello de A Estrada ha apostado por instalar grandes jardineras en sus calles centrales. En ellas se han ido plantando diferentes tipos de plantas que algunos vecinos han decidido llevarse para sus casas con nocturnidad y alevosía. Desde hace unos días, un pequeño cartel apela al civismo de esos ladrones. Veremos si surte efecto.