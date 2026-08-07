Nuevo asalto el restaurante Pontiñas de Lalín, el segundo en apenas dos meses

El hotel restaurante Pontiñas volvió a registrar un nuevo robo, el segundo en apenas 2 meses. Esta madrugada, los ladrones rompieron uno de los cristales con una maza, que dejaron en el local, para acceder al interior.

Causaron daños en la máquina tragaperras pero no pudieron localizar la recaudación de la caja registradora.

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Los dueños ya interpusieron denuncia y la Policía Judicial se desplazó al local a primera hora de este viernes.