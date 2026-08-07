Música
La Artística de Merza cesa a Miguel Dopazo como director solo cinco meses después de su estreno
La formación indica que «non coincide na liña de traballo e na visión do proxecto musical»
La Banda Artística de Merza comunica el remate de Miguel Dopazo Recamán como director de la que pasa por ser la formación musical tradicional más antigua de Galicia, con casi 200 años a sus espaldas. El reconocido batuta se estrenó como tal en un concierto el pasado mes de marzo y ahora, cinco meses después, la banda anuncia su decisión de cesarlo «ao non coincidir na liña de traballo e na visión do proxecto musical para a banda». Dopazo fue contratado para relevar a Mateo Naval.
La entidad quiere expresar su más sincero agradecimiento «pola dedicación, o compromiso e a profesionalidade demostrados durante estes meses á fronte da dirección musical», así como el tiempo compartido con todos los integrantes de la Artística. En un comunicado, añade que le desea "os maiores éxitos nos seus futuros proxectos, tanto profesionais como persoais".
La Artística de Merza continuará su actividad "con normalidade, coa mesma ilusión e compromiso que nos caracterizan, afrontando esta nova etapa con responsabilidade e coa vontade de seguir ofrecendo o mellor da súa música ao público".
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