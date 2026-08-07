Jóvenes que dejan huella

Desde este jueves y hasta el día 17, dos grupos de jóvenes llegados de distintos puntos de Galicia conocerán el patrimonio natural, arquitectónico e inmaterial de Deza y Tabeirós-Montes, gracias a los campos de voluntariado que ofrece la Xunta a través de la campaña «Modo Verán Activo». El conselleiro de Cultura, José López, y la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, se desplazaron este viernes al CEIP Villar Paramá, en A Estrada, para ver las primeras actividades del campo «Memoria Viva». En él, chicos y chicas de 18 a 30 años van a formar parte de una propuesta que combina la recuperación histórica con la conservación ambiental y la gestión cultural. Campos explicó que, por un lado, los y las participantes visibilizarán el papel de las mujeres mediante entrevistas, la creación de un archivo y un itinerario cultural basado en la antigua escuela femenina de A Estrada. Por otro, acometerán labores de limpieza, mantenimiento y mejora de accesos en espacios naturales locales y, por último, apoyarán la organización, logística y difusión del festival As Nosas Músicas.

Jóvenes del campamento en Lalín, en un simulacro de la "Malla". / Bernabé / Amanda Castro

«Memoria Viva», haciendo honor a su nombre, contempla también talleres de memoria intergeneracional y actividades lúdicas. No faltará una ruta en kayak por el río Ulla. También disfrutarán de esta actividad los inscritos en el campamento «Tradición en Verde», que tendrá el entorno del Museo Casa do Patrón como una de sus bases. En este caso, 15 jóvenes de 19 a 30 años podrán disfrutar de la piscina fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe, o de un baño de bosque en las Fragas de Catasós. A estas jornadas de ocio se suma el poder conocer las diferentes excavaciones del castro de Doade, la señalización de la Ruta dos Muiños o un simulacro de cómo se transportan los haces de centeno para la Malla del día 22. «Tradición en Verde» completa sus propuestas con un taller de cestería, bailes y danza, así como una visita guiada por el casco urbano de Lalín.

Más de 600 inscritos

Durante su visita al campamento de voluntariado de A Estrada, José López indicó que en estas propuestas del Modo Verán Activo participan más de 600 jóvenes, lo que deja en evidencia «o compromiso e a xenerosidade da nosa xuventude, que decide aproveitar o periodo estival para formar parte dunha experiencia única, xerar un impacto na súa contorna e tecer lazos a través dunha alternativa de lecer e tempo libre baseada no intercambio de coñecemento e no fomento da convivencia e a participación». Este programa de la Xunta, además de campamentos para jóvenes, oferta propuestas para niños y adolescentes de 9 a 17 años, con 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones, así como ocio educativo, alternativo y saludable para jóvenes de 18 a 30, con 160 puestos. Al margen de esta oferta directa, Cultura permite el uso de sus instalaciones a colectivos, escuelas de tiempo libre, corporaciones locales y entidades privadas que acometan planes vinculados a la juventud.