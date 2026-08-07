Dos fuegos en Lalín y A Estrada movilizan a los servicios de emergencia

Un incendio declarado este jueves en Lodeirón (Vilatuxe, Lalín) calcinó una estancia anexa a una vivienda donde los propietarios cocinaban cuando las llamas se propagaron desde una sartén. Los dueños consiguieron extinguir el fuego antes de la llegada de los servicios de emergencia, aunque una persona tuvo que ser trasladada por los servicios sanitarios tras inhalar humo. El incendio destruyó electrodomésticos, mobiliario y parte del falso techo de la dependencia. Hasta el lugar acudieron los Bomberos del Parque Comarcal de Deza, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y personal sanitario, que verificaron la completa extinción y atendieron a la persona afectada.

Unas horas antes, otro pequeño incendio se registró en Ponteliñares (A Estrada) mientras los propietarios cocinaban en un alpendre cubierto. Ellos mismos apagaron las llamas antes de la llegada del GES de A Estrada, que realizó la correspondiente revisión de seguridad sin necesidad de intervenir.