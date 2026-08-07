Sucesos
Dos fuegos en Lalín y A Estrada movilizan a los servicios de emergencia
Los propietarios sofocaron ambos fuegos antes de la llegada de los equipos de intervención
Un incendio declarado este jueves en Lodeirón (Vilatuxe, Lalín) calcinó una estancia anexa a una vivienda donde los propietarios cocinaban cuando las llamas se propagaron desde una sartén. Los dueños consiguieron extinguir el fuego antes de la llegada de los servicios de emergencia, aunque una persona tuvo que ser trasladada por los servicios sanitarios tras inhalar humo. El incendio destruyó electrodomésticos, mobiliario y parte del falso techo de la dependencia. Hasta el lugar acudieron los Bomberos del Parque Comarcal de Deza, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y personal sanitario, que verificaron la completa extinción y atendieron a la persona afectada.
Unas horas antes, otro pequeño incendio se registró en Ponteliñares (A Estrada) mientras los propietarios cocinaban en un alpendre cubierto. Ellos mismos apagaron las llamas antes de la llegada del GES de A Estrada, que realizó la correspondiente revisión de seguridad sin necesidad de intervenir.
- Aldán, el paseo de la fama del verano gallego
- Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
- La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
- ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
- Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
- Hugo González ofrece un recital en Italia