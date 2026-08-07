Lalín dejará de baldear las calles y Forcarei no descarta nuevos cortes nocturnos para garantizar el suministro de agua

Casi medio año sin lluvias y la falta de precipitaciones a corto plazo obliga ya a varios municipios de las comarcas a aplicar medidas para garantizar el suministro de agua sobre todo en las zonas urbanas. En Lalín el gobierno local mantiene suspendido el riego de jardines públicos y zonas verdes, mientras que el de Forcarei ha hecho un llamamiento a la población para realizar un consumo responsable del agua después de que este miércoles fuese necesario efectuar un corte provisional del suministro en Cachafeiro para permitir la recuperación del depósito que abastece a la localidad.

El concejal lalinense de Obras e Servizos, José Cuñarro, apunta que su departamento mantiene reuniones telemáticas con la adjudicataria del servicio, Aquadeza, dos veces al día, para ver la evolución del consumo, «posto que detectamos un incremento entre as oito e as dez a mañá e entre as nove e as once da noite». Por eso, además de seguir sin regar los espacios verdes porque es prioritario (y lógico) garantizar el consumo de viviendas, «suspendemos o baldeado de rúas e de contedores, agás naquelas illas de colectores onde a veciñanza detecte un mal olor». Cuñarro apela a la comprensión de la ciudadanía y le anima a tomar medidas en casa, como una ducha en lugar de un baño, o espaciar el riego de plantas o el lavado del coche.

Cuñarro quiere agradecer el trabajo de la empresa el pasado 27 de julio, cuando una avería en el transformador de la estación de bombeo de Botos disminuyó la presión, sobre todo en la zona alta del casco urbano y en algunas aldeas. «Temos dúas captacións, unha en Pozo Negro e a outra en Botos, onde hai dúas bombas e cunha capacidade de 300 metros cúbicos por hora. Se falla unha bomba, funciona aoutra, pero nese caso a avería do transformador danou o sistema eléctrico», explica el concejal. Cuñarro también apela al consumo responsable en aquellas aldeas que además de disponer de la red de traída de agua, tengan pozo propio, para que combinen los dos sistemas de forma que durante el día tengan menos consumo de la traída y así contribuyan a garantizar el abastecimiento de la zona urbana. Hay que recordar que en el caso de las explotaciones ganaderas, siempre cuentan con pozo propio y, en caso de que precisen agua, tendrían que cargar sus cisternas en el río.

En cuanto a Forcarei, la interrupción del servicio el miércoles se llevó a cabo durante la noche y el suministro quedó restablecido a las siete de la mañana. Según explicó la alcaldesa, Belén Cachafeiro, la medida solo afectó a unas siete viviendas, ya que el resto pudo seguir recibiendo agua a través de un depósito provisional. No obstante, la ubicación de esta instalación no permite mantener la presión suficiente para abastecer a todas las casas.

El gobierno local ya realizaba un seguimiento de la red para descartar posibles averías y considera que el descenso del nivel del depósito responde al incremento del consumo, por lo que insiste en evitar usos no esenciales, especialmente el riego de fincas. Si la situación no mejora y continúan las altas temperaturas sin precipitaciones, el Concello no descarta repetir cortes nocturnos para garantizar el abastecimiento durante el día. Esta medida, de momento, sí está descartada por el ejecutivo lalinense. Eso sí, Cuñarro indica que «imos ir día a día» en la toma de decisiones, según cómo respondan los vecinos y vecinas a esa concienciación y en base a cómo evolucione la meteorología.

La alcaldesa subrayó, además, que la situación es muy diferente a la del pasado verano gracias a las actuaciones realizadas en la red de abastecimiento. Recordó que en 2025 fue necesario recurrir al suministro mediante cisternas debido a las numerosas fugas existentes, especialmente en Soutelo de Montes, donde se localizaron y repararon más de veinte averías. «Agora os mananciais están soltando auga con normalidade e ese problema xa non existe», indicó.

Pese a esta mejora, el gobierno forcaricense insiste en la necesidad de hacer un uso responsable del agua, sobre todo durante el verano, cuando aumenta la población por las vacaciones y las fiestas patronales, lo que incrementa la demanda del servicio.

Portodemouros, al 59%

Aunque el pantano de Portodemouros no se dedica al abastecimiento de agua (el Ulla, aguas abajo, sí sirve de captación para algunas parroquias), nos puede servir de alerta. La medición del día 3 indica que está al 59,9% de su capacidad, con 178 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Su capacidad es de 297. Este descenso tiene su explicación en que es preciso producir más electricidad durante estas semanas por el aumento de consumo de luz en ventiladores y otros sistemas de refrigeración.