A Estrada destina 150.000 euros al asfaltado de calles y accesos rurales

El Concello de A Estrada destinará 150.000 euros a una nueva fase del plan de asfaltados de vías municipales en el casco urbano y su entorno más próximo. El alcalde, Gonzalo Louzao, presentó este jueves la relación de actuaciones previstas para 2026, que permitirá renovar el pavimento de calles de la villa y de varios caminos de la parroquia de San Paio.

La mayor parte de la inversión, 100.000 euros, se concentrará en el núcleo urbano. El gobierno local renovará el firme de la rúa Antón Losada Diéguez, donde también actuará sobre los lombos de burro situados junto al colegio Nuestra Señora de Lourdes. El programa incluye además trabajos en la rúa da Cultura, la avenida Fernando Conde, donde las mejoras se ejecutarán por tramos, la travesía de Fernando Conde, la rúa Decoita y la segunda travesía de Leicures.

El Concello reservará los 50.000 euros restantes para mejorar cinco infraestructuras viarias situadas en la parte rural de la parroquia de San Paio da Estrada. La planificación contempla actuaciones en el lugar de Vilar, en el acceso al Recreo Cultural da Estrada, en el camino de Penerada-Ouzande, en el camiño dos Ramos y en O Pedregal.

El ejecutivo municipal considera que estas intervenciones permitirán mejorar la seguridad y la comodidad de los desplazamientos tanto de los vecinos como de los usuarios habituales de estas vías. Además, la distribución de las obras busca atender necesidades tanto del casco urbano como de su periferia, donde el tráfico local también exige actuaciones periódicas de conservación del firme.

Inversión

Este nuevo paquete de obras llega después de que el Concello de A Estrada completara durante esta semana una amplia campaña de asfaltados en el rural. Ese programa supuso una inversión superior a dos millones de euros y permitió renovar el estado de 75 vías municipales repartidas por 33 parroquias durante el último año.

El alcalde avanzó además que la programación de asfaltados para el ámbito rural continuará en las próximas semanas. El gobierno municipal dará a conocer entonces el resto de actuaciones previstas para 2026, con una inversión que, según indicó, superará la destinada durante 2025. Con esta nueva planificación, el Concello pretende mantener el ritmo de mejora de la red viaria municipal y responder a las necesidades detectadas tanto en la villa como en las parroquias.