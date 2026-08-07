La Diputación moderniza el gimnasio municipal de Forcarei con 95.000 euros

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó este jueves el gimnasio municipal de Forcarei para conocer el resultado de una actuación financiada íntegramente por la institución provincial con cerca de 95.000 euros. La inversión permitió renovar el equipamiento deportivo e instalar un nuevo pavimento adaptado a las necesidades de los usuarios. Acompañado por la alcaldesa, Belén Cachafeiro, López enmarcó esta actuación en la apuesta de la Diputación por modernizar las instalaciones deportivas municipales y fomentar la práctica de hábitos de vida saludables.