Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infectado por HantavirusEclipse total de SolPisos nuevos sin compradoresO MarisquiñoUnai Núñez
instagramlinkedin

Deporte

La Diputación moderniza el gimnasio municipal de Forcarei con 95.000 euros

La institución provincial financió íntegramente la renovación del equipamiento y del pavimento deportivo del recinto

Imagen del gimnasio municipal de Forcarei, inaugurado en enero de 2020 y reabierto tras su modernización en julio de 2026.

Imagen del gimnasio municipal de Forcarei, inaugurado en enero de 2020 y reabierto tras su modernización en julio de 2026. / FDV_Externas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran Campos

Forcarei

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó este jueves el gimnasio municipal de Forcarei para conocer el resultado de una actuación financiada íntegramente por la institución provincial con cerca de 95.000 euros. La inversión permitió renovar el equipamiento deportivo e instalar un nuevo pavimento adaptado a las necesidades de los usuarios. Acompañado por la alcaldesa, Belén Cachafeiro, López enmarcó esta actuación en la apuesta de la Diputación por modernizar las instalaciones deportivas municipales y fomentar la práctica de hábitos de vida saludables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents