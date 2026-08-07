La Diócesis de Lugo financiará la nueva cubierta de la iglesia parroquial de Carboeiro

La iglesia parroquial de Carboeiro recuperará su cubierta tras el acuerdo al que llegaron la Diócesis de Lugo, el Concello de Silleda y la Dirección Xeral de Patrimonio. Parte de la estructura se derrumbó el pasado 11 de abril, hace casi cuatro meses, por el colapso de una viga.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y el párroco, José Pérez Barreiro, mantuvieron una reunción con la Asociación de Veciños de Carboeiro para informarles de cómo serán la restauración. Desde el desplome parcial de la cubierta y el techo, el Concello de Silleda se había comprometido a elaborar una memoria para concretar las actuaciones precisas y avanzar cuanto antes en la rehabilitación de un templo con gran valor por sus canecillos románicos. La propuesta técnica fue elevada a la Comisión Provincial de Patrimonio para su aprobación, que se materializó «nun prazo moi reducido», indican desde el ejecutivo local. De hecho, Patrimonio dio luz verde a la intervención y la Diócesis de Lugo confirma que asumirá la financiación de los trabajos.

Barandilla del coro

El proyecto contempla la reparación integral de la cubierta reponiendo la estructura de madera en la zona derrumbada, así como la retirada del falso techo de la nave para que la estructura quede a la vista. Van a ser restaurados, también, la barandilla del coro y la cobertura de teja. Está previsto conservar los elementos de madera existentes en el presbiterio (es el espacio que rodea el altar mayor) y la sacristía, siempre que se encuentren en buen estado y puedan ser restaurados, tal y como establece la Dirección Xeral de Patrimonio.

Para materializar estas intervenciones, ahora la Diócesis de Lugo tiene que presentar dicho proyecto en el Concello de Silleda para tramitar la licencia municipal y, de forma paralela, debe solicitar ofertas a distintas empresas para contratar las obras e iniciar la intervención cuanto antes. Paula Fernández Pena resaltó la rapidez con la que avanzó todo el proceso gracias a la implicación de todas las partes. "A coordinación entre o Concello, Patrimonio, o Bispado, a arquitecta, a parroquia e a asociación de veciós permitiu avanzar en tempo récord", señala. Quiso agradecer la disposición del Obispado para asumir el coste de la intervención, así como de Patrimonio Cultural para agilizar la valoración y aprobación de la propuesta. La previsión era que este departamento autonómico revisase el proyectoa finales de julio.

«Agora toca completar a tramitación da licenza, buscar as empresas e conseguir que as obras comecen canto antes para que a veciñanza de Carboeiro poida recuperar a súa igrexa», indica la regidora.