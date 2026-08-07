Baja la siniestralidad laboral en 2025 pero no es suficiente: hubo más de un accidente al día

El Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) ya dispone en su web del informe anual de siniestralidad laboral referido al año pasado. A nivel gallego se registraron 32.718 accidentes que causaron baja laboral. De éstos, 480 tuvieron lugar en alguno de los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Montes. Es cierto que la cifra se queda por debajo de los 544 de 2024, pero tenemos que pensar que esos 480 siniestros en la jornada laboral significa que hubo casi 1,5 accidentes cada día del año, y la estadística sería peor si nos ciñésemos solo a los días laborales.

Es lógico que buena parte de los accidentes laborales se registren en los tres ayuntamientos con mayor actividad empresarial: Lalín, A Estrada y Silleda. Lalín, de los 333 incidentes en el trabajo que registra toda la comarca de Deza, aglutina 165, por encima de los 159 de 2024. El Issga permite clasificarlos según su nivel de gravedad, de modo que esos 165 se reparten entre 161 de carácter leve y los 4 restantes, graves. No hubo ningún infortunio mortal, ni en éste ni en los otros siete municipios. En Tabeirós-Montes, su capital, A Estrada, pasó de los 169 a los 132 accidentes, conque podemos considerarlo el municipio con el descenso más notable. Solo uno de sus percances revistió gravedad. Silleda, por su parte, contabilizó 85 siniestros, también lejos de los 112 del ejercicio anterior. Igual que en el caso de A Estrada, solo uno fue grave.

Pese a tener menos población que Vila de Cruces, Rodeiro le supera a la hora de hablar de siniestralidad laboral, y seguramente sea porque su actividad agroganadera es bastante más elevada. En Camba el Issga tiene constancia de 47 accidentes (en 2024 habían sido 34), todos leves, mientras que Cruces baja de los 39 a los 24, con solo dos graves. Forcarei, por su parte, aporta al cómputo global 15 incidentes (18 en 2024), Agolada 8 (6) y Dozón (4 (7). En los tres municipios, todos estos siniestros causaron lesiones leves a las víctimas.

Los datos del Issga a nivel provincial indican que en toda la provincia se registraron 12.523 accidentes en el trabajo que causaron baja laboral por gravedad. Afectan de una forma más notable a los varones: dentro de la categoría de siniestros leves, causaron daños a 8.233 hombres y a 4.121 mujeres, casi la mitad. Los percances graves tuvieron como víctimas a 128 varones y 24 mujeres, mientras que los mortales se cobraron la vida de 13 hombres y 4 mujeres. Si queremos ver las cifras totales, hubo 8.374 hombres en la provincia que sufrieron un accidente laboral, frente a 4.149 féminas. Cabe señalar que un accidente mortal es el que causa la muerte de la víctima en el plazo de un año desde que se produce el siniestro, y no solo en el acto o en los días posteriores.

Análisis por sectores

Los datos del Issga rebajan la cifra total de siniestros en la provincia a 10.951 si el balance se refiere a sectores de actividad. De esta cifra más de la mitad, 5.665, tiene que ver con el sector servicios. El segundo del podio es la industria, con 3.173, mientras que en construcción se produjeron 1.570. Por debajo del millar de percances laborales tenemos al sector de la pesca, con 295, y al de la agricultura y ganadería, con 248.

¿Y cuáles son los accidentes más comunes en el lugar de trabajo o durante el desplazamiento al mismo? Pues, por este orden, las caídas y golpes contra objetos inmóviles (con 3.130 casos), los sobreesfuerzos, traumas psíquicos y exposiciones a radiaciones (3.004) y los choques t también golpes pero contra objetos en movimiento (2.064). De forma más detallada y atendiendo a la naturaleza de la lesión, las más frecuentes en las empresas y entre las personas autónomas de la provincia son los esguinces, las distensiones musculares, con 5.187 registros (casi la mitad de los 10.951 totales), las lesiones superficiales y heridas abiertas (4.086) y las fracturas de huesos (1.114). Sobra decir que las partes del cuerpo que acostumbran a sufrir más daños son las manos, con 3.266 partes de lesiones, las extremidades inferiores (salvo los pies), con 2.540, y las extremidades superiores (salvo las manos), con 1.374.

El lunes, el peor día

En función del día, de esos casi 11.000 siniestros en la provincia, 2.384 tuvieron lugar un lunes, y una cifra casi idéntica, 2.391, se registraronn entre las 10.00 y las 11.59 horas. Por edad del trabajador o trabajadora,casi un tercio del total, 3.345 casos, afectaron a personas de entre 45 y 54 años. Por último, por nacionalidad, si tomamos las tres más frecuentes, 9.939 fueron víctimas españolas, 203, portuguesas, y 127, venezolanas.