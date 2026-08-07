Mantenimiento
Avanza la limpieza de la Praza da Inmaculada de A Estrada
Los trabajos municipales acompañan la fase final de la restauración de la escultura de Asorey
La limpieza integral de la Praza da Inmaculada, en A Estrada, avanza a buen ritmo tras iniciarse este miércoles. Después de actuar en la zona frontal, los operarios continuaron este jueves los trabajos en uno de los laterales de la iglesia parroquial de San Paio, utilizando máquinas hidrolimpiadoras para eliminar la suciedad acumulada. La intervención municipal se prolongará todavía durante un par de días.
Estas labores se desarrollan de forma coordinada con la fase final de la restauración de la escultura realizada por Francisco Asorey para este enclave en 1956. Mientras el Concello de A Estrada asume la limpieza de la plaza, las obras de conservación de la imagen están financiadas por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.
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