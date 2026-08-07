Programación cultural
Agosto activo en Rodeiro con fiesta acuática y campamentos juveniles
Las propuestas son para todas las edades y combinan deporte, naturaleza y ocio familiar
Redacción
Rodeiro impulsa durante este mes de agosto una programación de actividades para todas las edades con el objetivo de dinamizar el verano, fomentar a convivencia y consolidar el municipio como un destino atractivo para el ocio, la naturaleza y el turismo. La propuesta combina deporte, actividades familiares, ocio juvenil y la celebración del eclipse solar del miércoles 12.
La programación arrancará este sábado con la tradicional Festa Acuática en la piscina municipal. Una jornada con hinchables acuáticos, música, animación, actividades deportivas y pinchos. Entre el 12 y 14 de agosto se celebrará la Acampada Xunvenil en el Monte Suíme, dirigida a jóvenes de entre 9 y 15 años, que combinará actividades de aventura, convivencia y educación ambiental, incluyendo también la observación del eclipse solar.
Ante este evento tan excepcional, el Concello habilitará los miradores de Val de Camba y Espasante como puntos recomendados para seguir este fenómeno astronómico, facilitando el acceso a la información mediante códigos QR y repartiendo gafas homologadas para la observación segura.
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