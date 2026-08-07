Astronomía
Agolada organiza una andaina para ver el eclipse
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Agolada
El colectivo Enrédate organiza para el próximo miércoles 12 una andaina para observar el eclipse. La salida será a las 19.30 horas desde Aldea do Monte, en Ventosa, hasta llegar al Mirador do Monte Farelo para disfrutar del evento astronómico. A la ida el grupo de participantes irá acompañado de un guía que irá explicando algunas observaciones durante la ruta y sobre el eclipse. Es una actividad gratuita y para participar es necesario anotarse en el Concello hasta el martes 11 en el teléfono 986 78 80 62.
- Aldán, el paseo de la fama del verano gallego
- Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
- La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
- ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
- Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
- Hugo González ofrece un recital en Italia