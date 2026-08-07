Agolada organiza una andaina para ver el eclipse

El colectivo Enrédate organiza para el próximo miércoles 12 una andaina para observar el eclipse. La salida será a las 19.30 horas desde Aldea do Monte, en Ventosa, hasta llegar al Mirador do Monte Farelo para disfrutar del evento astronómico. A la ida el grupo de participantes irá acompañado de un guía que irá explicando algunas observaciones durante la ruta y sobre el eclipse. Es una actividad gratuita y para participar es necesario anotarse en el Concello hasta el martes 11 en el teléfono 986 78 80 62.