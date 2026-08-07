Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infectado por HantavirusEclipse total de SolPisos nuevos sin compradoresO MarisquiñoUnai Núñez
instagramlinkedin

Astronomía

Agolada organiza una andaina para ver el eclipse

Panorámica desde el Monte Farelo de Agolada.

Panorámica desde el Monte Farelo de Agolada. / Á.U.B

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Agolada

 El colectivo Enrédate organiza para el próximo miércoles 12 una andaina para observar el eclipse. La salida será a las 19.30 horas desde Aldea do Monte, en Ventosa, hasta llegar al Mirador do Monte Farelo para disfrutar del evento astronómico. A la ida el grupo de participantes irá acompañado de un guía que irá explicando algunas observaciones durante la ruta y sobre el eclipse. Es una actividad gratuita y para participar es necesario anotarse en el Concello hasta el martes 11 en el teléfono 986 78 80 62.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents