Vila de Cruces percibe cerca de 240.000 euros para nueve caminos

La diputada delegada de Infraestructuras Públicas e Mobilidade de la Diputación, Belén Cachafeiro, visitó este miércoles Barrio, en la parroquia cruceña de Toiriz, donde se desarrollará una de las actuaciones incluidas en el proyecto de mejora de la capa de rodaje de caminos financiado a través de la línea 1 del plan +Provincia.

El proyecto asciende a más de 236.000 euros y contempla la mejora de la capa de rodaje en nueve caminos situados en Os Camanceiros (Camanzo), Pinlle (Brandariz), el camino entre Guieral (Camanzo) y Pinlle, Combarro (Piloño), Cerdeiriñas (Piloño), O Abollo (Carbia), A Pena (Carbia), Covas (Carbia) y Barrio (Toiriz), actuando sobre vías de uso habitual que presentan un importante desgaste por el paso del tiempo y el tráfico