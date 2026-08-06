Tequexetéldere responde al gran reto de Lorient

La formación estradense Tequexetéldere está viviendo uno de los momentos más importantes de sus 36 años de vida, con su participación en el Fesrtival Intercéltico de Lorient. Desde la expedición gallega, formada por 46 personas –siete pandereteiras, ocho músicos, treinta integrantes del cuerpo de baile y una persona de coordinación– destacan el duro reto que está siendo para todos ellos la participación en este festival, tanto por el esfuerzo físico que implica sus repetidas actuaciones como por las altas temperaturas que se están registrando. Estos factores, unidos en muchos días a las pocas horas de sueño, están poniendo a prueba sus resistencia cuando ya afrontan sus últimas jornadas.

Las pandereteiras, durante la recepción oficial / FDV

El gerente de Tequexetéldere, Jose Garrido, destacó el cansancio que vienen arrastrando, especialmente los integrantes más veteranos, aunque recordó que en estos últimos días el nivel de exigencia va descendiendo. El responsable de la formación puso en valor los grandes momentos vividos hasta ahora en Lorient, con su actuación en grandes escenarios como el Stade du Moustoir, campo de fútbol principal de Lorient y espacio central del festival y del espectáculo «Horizontes Celtas». También destacó el Gran Desfile de las Naciones Celtas, con cerca de 100.000 personas en las calles de la localidad de la Bretaña francesa.

Con la bandera de Galicia, en el desfile por las calles de Lorient.

«Estamos mazados pero todas las actuaciones nos están saliendo muy bien», reconoció Garrido. «El día del desfile por ejemplo fueron cinco horas andando y bailando por las calles. Acabamos reventados», explicó, señalando el calor como un problema añadido que ya dejó más de un mareo entre los estradenses. El gerente considera sin embargo que todo ese esfuerzo y los meses de preparativos y ensayos han valido la pena por vivir el ambiente y la experiencia de participar en un evento considerado el mayor a nivel mundial dedicado a las culturas celtas.

Una de las actuaciones que realizaron.

Últimos días

En la jornada de ayer la agrupación ofreció una actuación en un hospital de la localidad y les quedan por vivir sus dos últimas Noche mágicas. Además, acercarán el folklore gallego a participantes de diferentes procedencias mediante una masterclass de baile, en la que enseñará puntos y paseos básicos. La experiencia llegará a su fin el sábado con una última actuación protagonizada por tres parejas de baile, encargadas de poner el broche final al evento. El domingo, la expedición emprenderá el viaje de regreso en autobús, con llegada prevista a A Estrada el lunes, después de una intensa semana marcada por el intercambio cultural y una experiencia que, sin duda, permanecerá en el recuerdo de sus integrantes.

Rosa de Cabanas

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El protagonismo estradense en este festival no se limitó a los escenarios. La artista Rosa de Cabanas exhibió una selección de su obra en una exposición incluida en la programación oficial del evento. La estradense estuvo presente estos días en Lorient, donde visitó la exposición y asistió a la actuación de Tequexetéldere, posando juntos sobre el escenario al finalizar.