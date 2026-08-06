Silleda contará con una nueva furgoneta eléctrica para reforzar servicios ambientales
Redacción
El Concello de Silleda aprobó la adjudicación de una nueva furgoneta eléctrica para los servicios municipales de jardinería y protección ambiental. La empresa adjudicataria es Bétula Cars S.L.U, que suministrará el vehículo por un importe de 23.800 euros.
Se trata de una Citroën ë-Berlingo, equipada con una batería de 50 kwh, matriculada este julio y menos de 1.000 km. La documentación presentada acredita que cumple los requisitos establecidos en el procedimiento en materia de potencia, autonomía, tiempos de carga, dimensiones, seguridad, antigüedad, kilometraje y garantía.
El nuevo vehículo se empleará en tareas vinculadas al mantenimiento de zonas verdes, la limpieza y roza preventiva de contornos naturales, a la retirada de restos vegetales, la conservación de áreas recreativas, a la prevención de incendios en zonas periurbanas y al control ambiental de los espacios públicos. Su incorporación permitirá reducir las emisiones y el consumo energético, al tiempo que se moderniza el parque móvil municipal y se mejoran los medios de trabajo del personal.
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