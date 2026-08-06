Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista en el cuartelRecién Nacido MuertoAccidente Mortal VilagarcíaAyuda Diputación PeinadorRelevo Canto da AreaEntrada Masiva Ceuta
instagramlinkedin

Silleda contará con una nueva furgoneta eléctrica para reforzar servicios ambientales

Imagen de una Citroën E-Berlingo.

Imagen de una Citroën E-Berlingo. / DANGEL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Silleda

El Concello de Silleda aprobó la adjudicación de una nueva furgoneta eléctrica para los servicios municipales de jardinería y protección ambiental. La empresa adjudicataria es Bétula Cars S.L.U, que suministrará el vehículo por un importe de 23.800 euros.

Se trata de una Citroën ë-Berlingo, equipada con una batería de 50 kwh, matriculada este julio y menos de 1.000 km. La documentación presentada acredita que cumple los requisitos establecidos en el procedimiento en materia de potencia, autonomía, tiempos de carga, dimensiones, seguridad, antigüedad, kilometraje y garantía.

Noticias relacionadas

El nuevo vehículo se empleará en tareas vinculadas al mantenimiento de zonas verdes, la limpieza y roza preventiva de contornos naturales, a la retirada de restos vegetales, la conservación de áreas recreativas, a la prevención de incendios en zonas periurbanas y al control ambiental de los espacios públicos. Su incorporación permitirá reducir las emisiones y el consumo energético, al tiempo que se moderniza el parque móvil municipal y se mejoran los medios de trabajo del personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents