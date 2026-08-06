El PP de Vila de Cruces denuncia el abandono de la red vial
Redacción
El Partido Popular de Vila de Cruces denuncia una falta de planificación del gobierno municipal a la hora de gestionar el mantenimientos de la red vial del concello. El grupo municipal expone que las parroquias siguen sufiendo un evidente abandono, con las carreteras deterioradas, márgenes invadidos por la vegetación y desbroces que para ellos llegan tarde o ni llegan. Los populares reclaman un plan serio de conservación de la red vial municipal que garantice un tratamiento igualitario para las 28 parroquias de Vila de Cruces.
El PP afirma que están recibiendo numerosas denuncias vecinales que apuntan a que determinadas actuaciones se están ejecutando sobre accesos y caminos particulares que no son de titularidad pública, mientras que otras vías municipales continúan sin recibir ningún tipo de actuación.
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