Nico y Anxo reciben la consola que se les escapó entre los dedos

El Gran Escaparate de las Festas de San Paio de A Estrada era una de las principales iniciativas de recaudación de fondos para las fiestas patronales pero terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del año en la localidad por un desenlace tan inesperado como poco habitual, cuando el ganador del sorteo decidió renunciar al premio al formar parte de la comisión de fiestas. Jose Luis Terceiro y su familia sin embargo terminaron llevándose un premio inesperado y todo gracias al regalo que decidieron hacerles los ganadores del sorteo tras su renuncia, el grupo Supermirafiori.

Todo comenzó en marzo con la presentación de un escaparate valorado en unos 15.000 euros, compuesto por productos adquiridos en comercios locales. Entre los premios destacaban una motocicleta, un televisor de 75 pulgadas, un iPhone 17, una PlayStation 5, una bicicleta, un frigorífico, vales para viajes y combustible, además de un llamativo oso de peluche gigante. La venta de rifas, a cinco euros cada una, tenía como objetivo financiar las fiestas de San Paio.

El sorteo se celebró el 28 de junio durante la actuación de la orquesta Cinema, en el acto que puso el broche final a las fiestas. El número premiado fue el 3.221, aunque la organización también extrajo varios números de reserva para garantizar que el premio encontrase propietario en caso de que no fuese reclamado.

La sorpresa llegó días después. El poseedor del boleto ganador, José Luis Terceiro, decidió renunciar voluntariamente al premio al ser miembro de la comisión organizadora. Aunque la compra no incumplía las bases del sorteo —adquirió los boletos que no se habían vendido, práctica habitual—, optó por no aceptar el escaparate para evitar cualquier sospecha sobre la transparencia del proceso.

Tras la renuncia, la comisión activó el sistema de números de reserva previsto en las bases. El Gran Escaparate acabó en manos del primer número de reserva válido, el 0028, perteneciente a los tres integrantes del grupo estradense Supermirafiori. Curiosamente, estos habían adquirido la rifa ganadora después del concierto que dieron el primer día de las fiestas.

Esta historia tenía sin embargo un capítulo más. Los integrantes de Supermirafiori se desplazaron hace unos días a la casa de Jose Luis Terceiro y su familia para regalarles uno de los premios que se incluían en el Gran Escaparate, una Play Station 5 que era el principal deseo de sus dos hijos, Nico y Anxo. De esta manera, recibieron la consola que ganaron y que se les acabó escapando entre los dedos. La familia agradeció un regalo que volvió locos a los niños.

¿Y el oso?

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Desde el grupo explicaron que algunos de los artículos del escaparate se los repartieron entre los tres y otros, como la moto, los vendieron. Sin embargo, el regalo «envenenado» del gran oso todavía no tiene destino. Según anunciaron, se sorteará entre los presentes durante el concierto que darán en el Bar Moncho el 15 de agosto para abrir las fiestas de la localidad.