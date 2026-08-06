Lalín agota las plazas de autobús para ver el eclipse desde el Altar do Sol

La oscuridad será total el 12 de agosto durante 20 segundos en el Altar do Sol. Es, junto al pantano de Brocos, en Agolada, y el Alto da Madanela, en Vila de Cruces, una de las escasísimas zonas de la provincia donde el eclipse podrá contemplarse en toda su plenitud. Por eso, la expectación es tal que los tres buses que habilita el Concello para desplazarse a esta zona de la parroquia de Parada ya tienen agotadas sus plazas, como indicó ayer la edil de Cultura, Begoña Blanco, durante la presentación del programa para esa jornada. Blanco estuvo acompañada en el Altar do Sol por su homólogo de Urbanismo, Pablo Areán, y el alcalde de Lalín, José Crespo, además de compañeros de gobierno como Paz Pérez y José Cuñarro (que se encargó de desbrozar la finca, que cede su dueño, Antonio Negro Fernández, para la sesión del 12) y el pedáneo, Manuel Payo Soengas. Completan el listado el profesor José Ángel Docobo, el presidente de la Diputación, Luis López, y el secretario xeral da Lingua, Valentín García.

Dispositivos para discapacidad visual

Los tres buses (con 50 plazas cada uno) saldrán en dos tandas, a las 17.30 y a las 18.30, y regresarán también en dos turnos, a las 23.00 y a la una de la madrugada. Las personas que reservaron recibirán un par de gafas proporcionadas para la Diputación y el tíquet para acceder a este transporte. El resto de gafas quedarán disponibles en el punto de información que se habilitará en la finca, en la que además «haberá unha parte gastro», con furgonetas y un heladero, así como «unha plataforma onda o Altar do Sol, na que o arqueólogo Víctor García nos ofrecerá unha explicación sobre o conxunto megalítico, ás 18.00 horas», ayudado por maquetas. Blanco añade que las personas con discapacidad visul podrán disfrutar también de este fenómeno astronómico, con un dispositivo LightSound.

A las 19.15 horas, José Ángel Docobo y Paula Cambeses, «un dos mellores expedientes en Física e Matemáticas», como señala Docobo, explicarán este eclipse para Lalín y también para Ribadeo, puesto que los dos concellos estarán conectados por si hay niebla en uno de los dos enclaves. Y, como opción C, cabe la posibilidad de captar por Youtube para la pantalla gigante en el Altar do Sol la señal de un observatorio de Teruel. Acompañará la música de Abraham Cupeiro.

El eclipse total tendrá lugar pasadas las 20.25 horas y, en torno a las 21.00 comienza un concierto de Caamaño & Ameixeiras y, ya costeado por la Diputación, el de Fillas de Cassandra. Docobo volverá a intervenir para explicar la lluvia de estrellas, las Perseidas, que también protagonizan la velada del miércoles y que Lalín solía contemplarlas desde Rodelas. Remata la jornada con una electrofoliaada a cargo del pinchadiscos Kike Varela.

Begoña Blanco y Crespo aconsejan a las personas que se desplacen al Altar do Sol que lleven ropa de abrigo, protector solar y mantas para disfrutr del visionado tumbadas en el suelo. Aunque esté cubierto el cupo de los autobuses, el Concello anima a todos los que lo deseen a acudir al Altar do Sol, pues habilita zonas de aparcamiento en fincas cercanas. Eso sí, el tráfico quedará cortado en torno a las 20.00 horas para evitar que las luces de los automóviles estropee el visionado. En este punto el edil de Urbanismo, Pablo Areán, indica que se reforzará la presencia de Policía Local y Protección Civil, admeás de contar con una ambulancia y una coordinación con la sede de los Bombeiros do Deza.

Eclipse de Luna el día 28

Docobo, por su parte, quiso recordar que el Altar do Sol ya tiene "connotacións astronómicas probadas", y apuntó que en esta zona norte del municipio el eclipse será total, «cunha duración curta, pero que imos aproveitar ben». Apuntó, además, que el 28 de este mes habrá otro eclipse, pero de Luna y a las seis de la madrugada.

Desde la Diputación su presidente, Luis López, dejó claro que la administración que representa quiere convertir el astroturismo, y sobre todo en la zona interior de la provincia, en un reclamo más, de forma que «atraiamos máis turistas e cunhas estadías máis prolongadas». Tanto López como Valentín García alabaron la propuesta de Lalín para disfrutar de este evento astronómico, que volverá a repetirse en 2027 y 2028, pero con diferencias: el de 2027 se verá en el Atlántico y el de 2028 será un eclipse anular, no total. "Lalín é un exemplo de cómo se fan as cousas: con decisión, con ambición e con programación completa", apuntó el también exalcalde de Rodeiro, mientras que Valentín García puso a la cabecera comarcal como ejemplo «da colaboración entre administracións».

Crespo quiso incidir en ese papel «emblemático» del Altar do Sol a que se refería el profesor Docobo, y apuntó que este conjunto megalítico, datado entre el 2.500 y el 3.500 antes de Cristo, se construyó casi al mismo tiempo que las pirámides de Egipto. «Aquí tiñamos menos medios e construimos algo máis cativo», apuntó, haciendo gala de su espontaneidad. El Altar do Sol fue declarado BIC en 1974 y pudo recuperar una forma muy aproximada a la original gracias a diversas intervenciones de la Consellería de Cultura.