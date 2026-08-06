Éxito de la charla divulgativa en Sillleda sobre el visionado

Silleda acogió una sesión divulgativa sobre el eclipse con la catedrática en Astronomía por la Universidade de Vigo Ana Ulla, la doctoranda Cintia Cabada y la estudiante Alia Rodríguez,también de la UVigo. Acudieron, desde la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, Benigno González y Enrique Alonso. La jornada remató con una visita a los Castros de Toiriz.

La parte teórica sirvió para conocer las distintas fases de un eclipse y las medidas de protección ocular, mientras que la práctica permitió familiarizarse conh todos los equipos que pueden emplearse en el visionado.