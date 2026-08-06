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Eclipse solar

Éxito de la charla divulgativa en Sillleda sobre el visionado

Asistentes a la práctica de visionado en los castros de Toiriz.

Asistentes a la práctica de visionado en los castros de Toiriz. / Cedida

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Redacción

Silleda

Silleda acogió una sesión divulgativa sobre el eclipse con la catedrática en Astronomía por la Universidade de Vigo Ana Ulla, la doctoranda Cintia Cabada y la estudiante Alia Rodríguez,también de la UVigo. Acudieron, desde la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, Benigno González y Enrique Alonso. La jornada remató con una visita a los Castros de Toiriz.

La parte teórica sirvió para conocer las distintas fases de un eclipse y las medidas de protección ocular, mientras que la práctica permitió familiarizarse conh todos los equipos que pueden emplearse en el visionado.

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