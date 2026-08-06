Eclipse solar
Éxito de la charla divulgativa en Sillleda sobre el visionado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Silleda
Silleda acogió una sesión divulgativa sobre el eclipse con la catedrática en Astronomía por la Universidade de Vigo Ana Ulla, la doctoranda Cintia Cabada y la estudiante Alia Rodríguez,también de la UVigo. Acudieron, desde la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, Benigno González y Enrique Alonso. La jornada remató con una visita a los Castros de Toiriz.
La parte teórica sirvió para conocer las distintas fases de un eclipse y las medidas de protección ocular, mientras que la práctica permitió familiarizarse conh todos los equipos que pueden emplearse en el visionado.
- Un muerto y un conductor fugado tras una colisión frontal en Vilagarcía
- Agresión salvaje con palos de tres personas a un vecino de Aldán por una presunta deuda de 30 euros
- Sacarse el carné de conducir en un verano ya no es posible en Vigo: se necesitan dos años
- Las urgencias del Cunqueiro rozan un nuevo récord histórico con más de 620 pacientes atendidos en un día
- Se busca cocinero para la cafetería del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: esto es lo que pagan
- El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
- El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
- Relevo en el puesto de la Guardia Civil de Cangas con la llegada del nuevo teniente