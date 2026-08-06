Culinaria lidera un proyecto de seguridad alimentaria con inteligencia artificial

La empresa Coesco Deza-Culinaria, con sede en Silleda, está al frente del proyecto FoodMicrobIA, con el que podrá predecir y controlar los riesgos microbianos en la alimentación con el apoyo de la inteligencia artificial y, así, garantizar la seguridad y la calidad alimentaria de forma rápida, rentable y eficaz. Esta iniciativa cuenta cun presupuesto global de 1,38 millones de euros, de los que más de la mitad, 750.602, proceden de una ayuda del programa Nexos, al amparo de los fondos europeos Galicia Feder.

Para la aplicación de dicho proyecto, Culinaria está a la cabeza de un consorcio del que también forman parte las empresas Proquideza, Dimensiona Consultoría Tecnolóxica y Gradhoc Smart. Proquideza, con sede en Lalín, está especializada en el diseño y fabricación de productos químicos de limpieza y desinfección orientados a los sectores de la automoción, la alimentación y la industria. Dimensiona, por su parte, se dedica desde Santiago a actividades de consultoría y servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, y ha sido reconocida con el sello de Peme Innovadora. Gradhoc Smart, por último, tiene su sede en Bergondo y está especializada en refrigeración comercial e industrial.

La líder del proyecto, Coesco Deza-Culinaria, trabaja en servicios de alimentación y en la actualidad produce más de 25.000 platos al día, gracias a un equipo de 350 profesionales. Este miércoles su sede en el polígono Área 33 recibió al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y a la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, para conocer de primera mano cómo va a funcionar la iniciativa. A día de hoy, sus promotores están integrando sistemas de inteligencia artificial para la monitorización continua en planta, y que son capaces de detectar signos de contaminación en tiempo real. Además, el sistema permitirá crear nuevos canales de comunicación con la plantilla mediante chatbots con los que intercambiar información sobre el riesgo microbiológico. Román Rodríguez, durante la visita, recalcó que medidas como esta "reforzan a competitividade e a capacidade innovadora do tecido produtivo galego e contribúen ao crecemento da economía".