Música
El Clarinet Fest encara su recta final con la Real Filharmonía
El conselleiro de Educación Román Rodríguez visitó este miércoles a los alumnos que participan en la séptima edición de este festival
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP Román Rodríguez visitó este miércoles a los alumnos que participan en el Clarinet Fest que estos días se está celebrando en Lalín.
Un festival que atraviesa su ecuador y que este jueves, a las 19.00 horas en el Salón Teatro acoge la presentación mundial del último álbum del clarinetista Xocas Meijide. Camiño ao inferno es el título de este disco del director artístico del festival. Un trabajo al que lleva dedicado los últimos ocho años, que bebe de la música minimalista y que tiene a Stev Reic como referente.
Ya el viernes, la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por José Luis Estellés, ofrecerá un concierto que tendrá lugar en el Auditorio de Lalín a partir de las 20.30 horas. La presentación reunirá sobre el escenario a dos destacados intérpretes del clarinete: Sergio Pires y Shirley Brill. El programa propuesto para esta ocasión ofrece un recorrido por tres grandes nombres de la música europea de los siglos XIX y XX, Carl Niensen, Sergei Prokófiev y Richard Strauss.
- Un muerto y un conductor fugado tras una colisión frontal en Vilagarcía
- Agresión salvaje con palos de tres personas a un vecino de Aldán por una presunta deuda de 30 euros
- Sacarse el carné de conducir en un verano ya no es posible en Vigo: se necesitan dos años
- Las urgencias del Cunqueiro rozan un nuevo récord histórico con más de 620 pacientes atendidos en un día
- Se busca cocinero para la cafetería del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: esto es lo que pagan
- El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
- El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
- Relevo en el puesto de la Guardia Civil de Cangas con la llegada del nuevo teniente