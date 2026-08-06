El Clarinet Fest encara su recta final con la Real Filharmonía

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP Román Rodríguez visitó este miércoles a los alumnos que participan en el Clarinet Fest que estos días se está celebrando en Lalín.

Un festival que atraviesa su ecuador y que este jueves, a las 19.00 horas en el Salón Teatro acoge la presentación mundial del último álbum del clarinetista Xocas Meijide. Camiño ao inferno es el título de este disco del director artístico del festival. Un trabajo al que lleva dedicado los últimos ocho años, que bebe de la música minimalista y que tiene a Stev Reic como referente.

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Ya el viernes, la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por José Luis Estellés, ofrecerá un concierto que tendrá lugar en el Auditorio de Lalín a partir de las 20.30 horas. La presentación reunirá sobre el escenario a dos destacados intérpretes del clarinete: Sergio Pires y Shirley Brill. El programa propuesto para esta ocasión ofrece un recorrido por tres grandes nombres de la música europea de los siglos XIX y XX, Carl Niensen, Sergei Prokófiev y Richard Strauss.