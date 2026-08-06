Las ayudas de la Xunta al sector apícola llegan a 2.000 explotaciones con más de 42.000 colmenas

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se desplazó este jueves a las instalaciones de Mel de Liñares, en Lalín, acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el alcalde lalinene, José Crespo, para hacer un balance de las ayudas de la Xunta al sector. La última convocatoria acaba de ser resuelta y distribuirá casi 1,5 millones entre más de 2.000 explotaciones, que superan las 42.000 colmenas. Esta última línea de ayudas beneficia, además, a 19 titulares de explotaciones y agrupaciones apícolas.

Las subvenciones permitirán financiar servicios de carácter técnico e inversiones materiales e inmateriales, como la lucha contra especies invasoras o la varroosis. También cubren iniciativas que permitan aumentar el número de abejas, la comercialización de productos y la actividades orientadas a incrementar la calidad.

La conselleira indicó que desde 2017 su departamento invirtió más de 10 millóns de euros en estas ayudas, triplicando el número de beneficiarios. Desde Medio Rural señalan que la Asociación Galega de Apicultura recibió por este concepto casi 2,5 millones de euros desde 2019. A este colectivo pertenece Mel de Liñares que, en los últimos años recibió más de 110.000 euros de distintas convocatorias de las ayudas Leader. Como indica David Liñares, estas subvenciones le permitieron "modernizar a envasadora e ampliar a capacidade produtiva", amén de diversificar la actividad hacia nuevos productos de alto valor añadido. Liñares comenzó en el mundo de la apicultura a los 17 años, y desde los 24 se dedica a él de forma profesional. La marca cuenta con cerca de 900 colmenas, repartidas en la Serra do Candán, los Sobreirais do Arnego y otros puntos de Lalín y Silleda. Está amparada por la Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia y por el sello Artesanía Alimentaria.

Mel de Liñares obtuvo en la última edición del certamen París Honey Awards, en enero pasado, la distinción de platino por su miel monofloral de eucalipto. Esto significa uno de los galardones de máximo nivel a escala mundial, y también un motivo más para que jóvenes (como hizo en su momento David Liñares) se decidan a emprender en la producción de miel y otros productos de las colmenas. "Estamos ante un sector que medra e que sempre contará co goberno halego para seguir apoiándoo e facendo promoción da súa actividade, sobre todo daqueles apicultores que produzan baixo selos de calidade", remarcó la conselleira.