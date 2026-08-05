Vilatuxe baraja colocar una pancarta en la N-534 si Naturgy no elimina los microcortes de luz

No hay tormenta, ni rachas fuertes de viento, ni siquiera un consumo excesivo por el aumento de vecinos durante las vacaciones que hagan saltar los plomos. Y sin embargo, desde hace días los vecinos y los numerosos negocios de la parroquia de Vilatuxe están sufriendo microcortes que interrumpen, varias veces a lo largo de la jornada, su rutina diaria y su actividad empresarial. "Pásanos cando estamos cos labores de ordeño, ou nas tres carpinterías que funcionan na parroquia, e tamén nos restaurantes, ata o punto de que algún xa mercou un xenerador" para poder seguir funcionando cuando el suministro eléctrico se cae. Nos lo cuenta Miguel Medela, que junto a su hijo está al frente de una explotación de cabras que puede considerarse de las de mayor tamaño de la provincia. A ellos, por el momento, estos «disparos» en la red eléctrica no les dañaron el sistema de ordeño, pero a algún residente de la parroquia ya le causó pérdidas en un electrodoméstico.

Naturgy ya tiene constancia del aumento de estos microcortes, al margen de las alertas que les están haciendo llegar los afectados. La empresa gestiona esta línea de 84 kilómetros, que son los que discurren entre la subestación eléctrica de Lalín y la zona de Soutelo de Montes (en Forcarei) y Cerdedo. Por ello, la empresa señala que desplegó días atrás dos brigadas que revisan todo el tendido: una de ellas comprueba el buen estado de la propia red y la otra se encarga de realizar podas puntuales en aquellos puntos en los que puedan provocarse los disparos por cuestiones como el toque de una rama de un árbol o un pájaro que está construyendo su nido. La empresa señala que, al margen de esta intervención para reducir o eliminar la zona de afectación, tiene en marcha la campaña de poda y tala, que se realiza de forma habitual. Naturgy ya adelanta que estos trabajos «van a durar varios días».

En cualquier caso, la paciencia de los vecinos va a menos por esta situación. Así es que no descartan algún tipo de protesta, como colocar una pancarta en la PO-534, la carretera que comunica Lalín y Folgoso, para que los miles de vehículos que transitan por ella a diario conozcan la situación de los vecinos. Estos hacen hincapié en que estos cortes en la red eléctrica "aféctannos ás familias, pero tamén aos numerosos negocios" con que cuenta esta parroquia y que no suelen darse en otras feligresías precisamente por su ubicación al pie de la citada carretera. Vilatuxe cuenta con un auditorio propio, una entidad bancaria, una farmacia y una gasolinera que, al quedarse sin luz, aunque sea por unos minutos, tienen que volver a reiniciar gestiones comocomprobar los medicamentos que precisa un usuario o comprobar si la tarjeta bancaria de sus clientes ha pagado el servicio.