Eclipse
Viarum Dezae organiza una ruta nocturna por O Carrio
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Redacción
Lalín
El colectivo Viarum Dezae, en colaboración con Monte Carrio y la Deputación, organiza el 12 de este mes, a partir de las 19.30 horas, una ruta por Monte do Carrio. Tras la observación del eclipse total de sol (que comienza a las 19.30 horas) y para el que facilitará gafas adaptadas, está programada una ruta para contemplar los petroglifos. Serán 5 kilómetros de dificultad media/alta. Al remate de la caminata, Fantoches Baj se encargará de una representación teatral. Es preciso reservar plaza para esta actividad, ya que están limitadas.
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