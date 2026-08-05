Tres ofertas optan a rehabilitar las rectorales de Valongo y Quireza, en Cerdedo Cotobade.

El Concello de Cerdedo Cotobade continúa dando pasos para recuperar las antiguas rectorales de Valongo y Quireza, dos edificios de gran valor patrimonial. Finalizado el plazo de presentación de propuestas, el proceso para redactar los proyectos de rehabilitación recibió tres ofertas de equipos especializados. La Mesa de Contratación ya dispone del informe de valoración elaborado por el Servicio de Arquitectura de la Diputación de Pontevedra, por lo que el expediente continúa su tramitación hacia la adjudicación. La actuación permitirá definir la rehabilitación integral de ambos inmuebles, respetando sus valores históricos y arquitectónicos, además de estudiar nuevos usos culturales, sociales y turísticos que contribuyan a poner estos espacios al servicio de la ciudadanía.

Por otra parte, el proyecto de la futura EDAR de Viascón sigue avanzando tras recibir el informe previo de Augas de Galicia a la supervisión técnica y ambiental. La actuación prevé una inversión de 1,22 millones de euros para sustituir las fosas sépticas de Cabanelas y A Costa por una nueva depuradora, una estación de bombeo y las conducciones necesarias para conectar ambas instalaciones. La infraestructura dará servicio a una población equivalente de 862 habitantes hasta 2048. El Concello deberá incorporar ahora varias mejoras técnicas antes de completar la tramitación y avanzar hacia la financiación y ejecución de unas obras consideradas prioritarias para mejorar el saneamiento de la parroquia.