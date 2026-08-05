Silleda inicia la renovación del parque infantil de la Praza da Igrexa

El Concello de Silleda inició las obras de renovación integral de la zona de juegos de la Praza da Igrexa, una de las áreas infantiles más concurridas de la villa. La actuación permitirá sustituir todos los elementos actuales, instalar nuevos juegos y transformar la configuración del espacio para mejorar su accesibilidad y conexión con el resto de la plaza.

El proyecto contempla rebajar los niveles de la actual área de juegos para eliminar desniveles y dejar toda la plaza en una única plataforma, con la iglesia como único elemento sobreelevado. El objetivo es crear un espacio más amplio, continuo y accesible, facilitando los recorridos e integrando de forma más natural la zona infantil en el conjunto del espacio público.

Las obras fueron adjudicadas a Construcciones y Obras Taboada Ramos S.L.U. por 162.562,82 euros, IVA incluido, y están financiadas con cargo a la línea 1 de inversiones del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra. La intervención incluye la instalación de un nuevo pavimento continuo de seguridad y absorción de impactos, que se ampliará hasta cubrir los 278,87 metros cuadrados de la superficie infantil.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, visitó los trabajos y destacó que se trata de «unha renovación completa, tanto dos xogos como da configuración do espazo». Según Pena, la finalidad es ganar «en accesibilidade, seguridade e comodidade», pero también lograr que la zona infantil deje de funcionar como un ámbito separado y pase a formar parte plenamente de la plaza.

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El Concello prevé además plantar árboles de gran porte y distintas unidades de lavanda para reforzar la presencia de vegetación y generar un entorno más agradable. Los juegos que se retiren serán revisados y acondicionados para su posible reubicación en otros espacios públicos del municipio, siempre que cumplan las condiciones de seguridad. «Renovar non significa necesariamente desbotar», subrayó Pena, que enmarca esta reutilización en criterios de economía circular.