Servicios Sociales
El PP urge una comisión sobre el fallecimiento del vecino de Fontao
Redacción
El PP de Vila de Cruces lamenta el fallecimiento de un vecino de Fontao que fue encontrado sin vida este lunes en su vivienda. Los populares recuerdan que en el pleno del pasado viernes alertaron de «la extrema vulnerabilidad» en que se encontraba este varón. «Advertimos de que deixara de seguir o tratamento médico que precisaba y pedimos que o Concello activase de maneira urxente todos os recursos sociais ao seu alcance para atender un caso que requería unha intervención inmediata», indican desde el partido. Apuntan que, si este octogenario había rechazado la ayuda desde Servizos Sociais, tendrían que haberse adoptado otras medidas. Por eso, urge la puesta en marcha de una Comisión Especial de Investigación que esclarezca «todas as actuacións realizadas neste caso e determinar se se activaron en tempo e forma todos os mecanismos de protección social ao alcance da administración».
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