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El Pontiñas Gadis de Lalín sumará un gimnasio Synergym de 990 metros

El nuevo espacio deportivo contará con maquinaria de última generación y clases dirigidas

Concurso de Carnaval en Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis.

Concurso de Carnaval en Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis. / Bernabé

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Redacción

Lalín

El Centro Comercial Pontiñas incorporará próximamente un gimnasio de la cadena Synergym, con el que reforzará su oferta de deporte y bienestar en Lalín. El nuevo establecimiento ocupará una superficie de 990 metros cuadrados y contará con zona de peso libre, maquinaria de última generación y clases dirigidas.

Aunque las obras de adecuación aún no han comenzado y la fecha de apertura se anunciará más adelante, la firma ya activó una campaña de preapertura con una oferta desde 19,99 euros al mes, matrícula gratuita, sin permanencia y sin pago hasta la apertura oficial, con plazas limitadas.

El horario previsto será de lunes a viernes, de 6.00 a 23.00 horas; sábados, de 9.00 a 18.00; y domingos y festivos, de 9.00 a 14.00. El gerente de Pontiñas, Manuel Colmeiro, enmarca la llegada de Synergym como «un nuevo paso» en la estrategia de crecimiento del centro comercial. Recuerda que en los últimos años Pontiñas fue ampliando su oferta vinculada al deporte y al bienestar con proyectos como la escuela de baile EA Flow y Kiumar, especializado en pilates y yoga.

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Colmeiro subraya que la futura apertura del gimnasio permitirá seguir consolidando Pontiñas «como un centro comercial de referencia», con una oferta «cada vez más completa y adaptada a las necesidades» de sus clientes. El complejo, ubicado en Lalín, cuenta con galería comercial, restauración, aparcamiento gratuito, wifi y climatización.

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