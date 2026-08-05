El paro sube por primera vez desde febrero y afecta a 2.074 personas de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes

Las comarcas siguen la tendencia autonómica e incrementan su cifra de parados en julio. Si a nivel gallego ese mes remató con 107.322 personas en busca de empleo (son 1.554 más que en junio), los municipios de Deza y Tabeirós-Montes aportan 2.074, que son 32 más de las que había en junio. Como de costumbre, la falta de un puesto de trabajo afecta sobre todo a las mujeres con más de 25 años y al sector servicios, como indica el informe mensual de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Julio tuvo un comportamiento desigual en las comarcas. En Deza, sus seis municipios aumentaron la cifra en 51 demandantes más, de modo que llega a los 1.270. Tabeirós-Montes, en la que aún figura Cerdedo porque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aún tiene en trámite su fusión con Cotobade, baja en 19 candidatos a un empleo para quedarse en los 804. Este descenso, como vemos, no logra impedir la subida en las 32 personas mencionadas en la zona. Es, a nivel global, el primer incremento del paro desde febrero. Por entonces, el norte de la provincia había alcanzado los 2.320 vecinos y vecinas sin trabajo (31 más que en enero), y sigue siendo la cifra más alta en lo que va de año.

Por municipios dezanos, Lalín contabiliza 781 personas sin trabajo. Sobre el total dezano de 1.270, supone el 61,4%. Es, además, el ayuntamiento con mayor incremento del paro, al subir en 26 personas. Le sigue Silleda, segundo en población y también en actividad empresarial. Contabiliza 236 demandantes de empleo, que son 15 más que en junio. En los otros cuatro ayuntamientos, la variación mensual ya se coloca por debajo de la decena. Agolada y Dozón ganan 4 parados cada uno para alcanzar los 59 y los 19, mientras Vila de Cruces sube 2 y marca 135. Rodeiro calca la cifra de junio, 40.

paro registrado en deza por edades y sectores / R. V.

En Tabeirós-Montes, A Estrada aglutina 683 de los 804 parados totales, lo que se traduce en un 84,9%, y redujo en 13 personas su volumen de desempleo. La caída de Forcarei y Cerdedo es menor, pero no por ello menos importante: el primero cede 2 parados y se queda en 86 y el segundo pierde 4 para bajar a los 35.

Más de 200 personas sin experiencia laboral

Por edades, con más de 25 tenemos a 2.203 demandantes en total, mientras que por debajo de esa franja se colocan 86.Y es también entre los mayores de 25 años donde detectamos el impacto del paro sobre el género femenino: en todos los municipios, salvo en Forcarei ( y por una diferencia mínima, de 43 frente a 49) hay más mujeres que hombres inscritas en el SEPE.

Predomina, un mes más, el paro en el sector servicios, con 1.325 demandantes en las dos comarcas, seguidos por los 290 de industria. Las personas con experiencia previa en la construcción son 124, por debajo de los 224 que aún están a la espera de entrar en el mercado laboral. Por último, otros 111 proceden del sector primario.