Paciente denuncia demoras «inasumibles» en Traumatología del Sergas en Santiago

Un paciente dezano hace pública su denuncia por la situación que, según expone, atraviesa el servicio de Traumatología del Sergas en el área sanitaria de Santiago de Compostela. El afectado advierte de demoras que considera «inasumibles» para acceder a la atención especializada y sostiene que el problema alcanza también a usuarios de la comarca derivados a consultas hospitalarias en la capital gallega.

La queja se centra en los casos en los que los facultativos emiten volantes con carácter preferente para acelerar el diagnóstico o tratamiento de determinadas dolencias. El denunciante afirma que, pese a esa prioridad, el Sergas no estaría convocando a los pacientes dentro de los plazos previstos, lo que a su juicio compromete el derecho a una asistencia sanitaria «digna y a tiempo».

La reclamación aportada por el paciente fue registrada el 28 de mayo, solicitando ser citado «a la mayor brevedad» al constar su consulta como preferente. En la respuesta remitida al día siguiente por la Unidade de Atención ao Paciente del CHUS, el Sergas señala que, tras revisar sus registros, la cita solicitada, con fecha 11 de mayo de 2026 y prioridad preferente, estaba pendiente de asignación y no presentaba «demora ou incumprimento de prazos segundo a indicación médica e a prioridade atribuída». El afectado discrepa de esta valoración y sostiene que el plazo máximo previsto para una cita preferente no se estaría cumpliendo.

El paciente critica, además, la respuesta administrativa a las reclamaciones formales presentadas. Según expone, la administración contesta de forma «sistemática y automática» con escritos tipo o remitiéndose a respuestas anteriores, sin abordar el fondo del problema ni ofrecer una solución concreta a su caso.

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El afectado reclama a la Consellería de Sanidade y a la Xunta de Galicia que adopten medidas para reforzar el servicio de Traumatología y reducir los tiempos de espera. También pide que se atienda la situación de los vecinos de Deza y del conjunto del área sanitaria de Santiago que precisan consulta especializada y que, según denuncia, se ven obligados a insistir para obtener una cita médica.