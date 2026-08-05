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Patrimonio comarcal

O SED impulsa novas accións culturais e de investigación sobre Deza

O Seminario de Estudos prepara o novo 'Anuario Descubrindo', unha excursión a Ourense e actividades arredor de Francisco Vilariño, Ruth Matilda Anderson e Joaquín Loriga

Reunión do grupo de coordinación do SED.

Reunión do grupo de coordinación do SED. / Cedida

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

O grupo de coordinación do Seminario de Estudos de Deza celebrou recentemente unha reunión de traballo na que definiu as liñas de actuación para os vindeiros meses, segundo informou a concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco. No encontro avaliouse o estado do vindeiro número do Anuario Descubrindo, para o que xa se recibiron seis orixinais. A publicación ten como obxectivo promover a investigación e a difusión do coñecemento sobre a comarca. O prazo para enviar traballos continúa aberto, cando menos, ata o 31 de agosto. As persoas interesadas poden remitir artigos inéditos sobre calquera aspecto da realidade histórica, cultural, social, patrimonial ou económica de Deza ao correo descubrindodeza@gmail.com.

O SED tamén barallou a posibilidade de volver abrir o prazo para a presentación de traballos destinados á colección Deza Básicos, centrada na divulgación de estudos monográficos sobre Lalín e a comarca. A medida está aínda pendente da aprobación das bases da convocatoria e da fixación do prazo de presentación.

No apartado de actividades complementarias, o seminario prepara unha excursión á provincia de Ourense dentro do programa Coñecendo Galicia, con posibles destinos como Allariz, Celanova ou Amoeiro. A actividade será aberta ao público e o Concello de Lalín asumirá o custo do desprazamento en autobús ata completar as prazas dispoñibles.

O grupo de coordinación acordou tamén devolver a visita realizada polo SED a Mondoñedo en novembro de 2025, onde o anfitrión foi o escritor, crítico literario e investigador Armando Requeixo, director da Casa Museo de Álvaro Cunqueiro. Requeixo será convidado a visitar Lalín, coa posibilidade de ofrecer unha conferencia sobre Cunqueiro.

A programación de 2026 incluirá ademais unha homenaxe polo centenario de Francisco Vilariño García, mestre e un dos primeiros grandes cronistas e historiadores da comarca. O SED prevé organizar unha conferencia ou mesa redonda para abordar diferentes aspectos da súa figura e legado.

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Tamén se desenvolverá algunha actividade conmemorativa polo centenario do paso da fotógrafa estadounidense Ruth Matilda Anderson por Lalín nas súas campañas entre 1924 e 1926. De cara a 2027, o Seminario orientará boa parte da súa actividade ao centenario de Loriga, coa intención de crear un grupo de traballo para preparar un libro ou monografía arredor da súa figura.

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