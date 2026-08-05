El Mosteiro de Carboeiro recibió cerca de 2.000 visitantes en julio

El Mosteiro de Carboeiro recibió durante el mes de julio 1.967 visitas, una cifra muy similar a la registrada en el mismo período del año pasado. Los datos recogidos en el servicio de atención al visitante revelan que el perfil mayoritario fue el de mujeres de entre 35 y 65 años, que acudieron en vehículo particular y en familia y que descubrieron el antiguo cenobio a través de internet.

Además, un 17% de los visitantes llegó a pie, bien por el Sendeiro do Deza, que une la Fervenza do Toxa con Carboeiro, o desde el entorno del balneario situado al otro lado del río.

La mayoría de las personas que se acercaron al monumento procedían del resto de España, con un 48% y las comunidades con mayor presencia fueron Madrid, con 235 visitantes y Andalucía, con 178. En el caso de las visitas de procedencia gallega, supusieron un 40% del total, con 735 personas, destacando especialmente A Coruña y Pontevedra, y por concellos, Cangas, con 106 visitantes y Santiago con 100.

Por otra banda, a nivel internacional hubo 220 visitantes procedentes de países como Argentina, Alemania, Portugal, Francia, Finlandia, Hungría, Bélgica, Costa Rica o México.

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Asimismo, con motivo de la celebración de San Lorenzo, patrón del Mosteiro, el lunes 10 la entrada al monumento será gratuita.