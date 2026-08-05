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Turismo patrimonial

El Mosteiro de Carboeiro recibió cerca de 2.000 visitantes en julio

El guía Borja Gondar en los exteriores del Mosteiro de Carboeiro.

El guía Borja Gondar en los exteriores del Mosteiro de Carboeiro. / Bernabé / Amanda Castro

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Redacción

Silleda

El Mosteiro de Carboeiro recibió durante el mes de julio 1.967 visitas, una cifra muy similar a la registrada en el mismo período del año pasado. Los datos recogidos en el servicio de atención al visitante revelan que el perfil mayoritario fue el de mujeres de entre 35 y 65 años, que acudieron en vehículo particular y en familia y que descubrieron el antiguo cenobio a través de internet.

Además, un 17% de los visitantes llegó a pie, bien por el Sendeiro do Deza, que une la Fervenza do Toxa con Carboeiro, o desde el entorno del balneario situado al otro lado del río.

La mayoría de las personas que se acercaron al monumento procedían del resto de España, con un 48% y las comunidades con mayor presencia fueron Madrid, con 235 visitantes y Andalucía, con 178. En el caso de las visitas de procedencia gallega, supusieron un 40% del total, con 735 personas, destacando especialmente A Coruña y Pontevedra, y por concellos, Cangas, con 106 visitantes y Santiago con 100.

Por otra banda, a nivel internacional hubo 220 visitantes procedentes de países como Argentina, Alemania, Portugal, Francia, Finlandia, Hungría, Bélgica, Costa Rica o México.

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Asimismo, con motivo de la celebración de San Lorenzo, patrón del Mosteiro, el lunes 10 la entrada al monumento será gratuita.

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