Lorenzana aborda con Metaldeza las oportunidades en el sector de la seguridad y la defensa

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo un encuentro este miércoles con el presidente de la firma lalinense Metaldeza, Ramón Cuiña, para abordar el potencial de esta firma a la hora de diversificar su actividad e incorporarse a los sectores de la seguridad y la defensa. Lorenzana apuntó que Metaldeza «pode converterse nun referente grazas á súa aposta pola innovación e a internacionalización, dous piares fundamentais para competir en mercados de alto valor engadido».

La conselleira agradeció a Ramón Cuiña su disposición para impulsar nuevas capacidades industriales y para atraer grandes proyectos que implicen la fabricación en Galiia, que son dos de las metas de la Iniciativa Estratéxica en Seguridade, Defensa e Aroespazo (Iesda). Con esta propuesta, la Xunta prevé movilizar 900 millones de euros hasta el año 2030 y favorecer la creación de un centenar de empresas en el sector. En este sentido, Metaldeza fue una de las 52 firmas que se beneficiaron de la primera línea de ayudas por importe de 1,5 millones de euros que convocó la Xunta y que está destinada a facilitar la obtención de certificaciones como suministradoras para el ámbito de la seguridad y la defensa. El gobierno autonómico prevé, además, programas de formación especializada.

En la actualidad, la comunidad gallega cuenta ya con 40 empresas aeroespaciales, que generan 1.700 empleos directos y que facturan más de 165 millones de euros. Este casi medio centenar de firmas participa ya en proyectos internacionales de ingeniería, fabricación avanzada y desarrollo tecnológico.