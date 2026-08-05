Sucesos
Un herido leve tras chocar dos camiones en la EP-0401 en Cerdedo Cotobade
El accidente se produjo en Biduído y movilizó al 112, Guardia Civil, Protección Civil y una ambulancia del 061
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Cerdedo Cotobade
Una persona resultó herida leve en una colisión frontolateral entre dos camiones registrada este martes en la EP-0401, que une Cerdedo con Caroi, a la altura de Biduído. El 112 Galicia recibió el aviso a las 11.45 horas y movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Cerdedo-Cotobade y una ambulancia del 061, que trasladó al conductor herido para recibir atención médica.
El accidente obligó a extremar la precaución en la zona mientras se desarrollaban las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados.
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